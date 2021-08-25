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17歲少女離家未歸 母：憂被異性帶去外縣市更難找
嘉義市17歲江姓少女昨天上午和母親發生爭執，約11時許負氣離家，江母遍尋不到人，在臉書發文請網友協尋，江母表示昨已經找過所有認識女兒的同學、朋友，但沒有人知道女兒消息，憂心被異性帶到外縣市更難找人，希望女兒盡快回家。
嘉義市警方表示，有注意到網路這一則貼文，但江女尚未報案，會去電關心、了解狀況，如有需要一定會協尋。
江女表示，女兒昨天中午約11時和她發生爭執，女兒負氣離家，除了手機沒帶任何衣物行李，她到昨天下午一直沒看到女兒回家，立即聯絡女兒同學、朋友，友人透過Zenly冰棒定位，發現女兒曾到嘉義火車站，但之手機定位就消失了，臉書和IG也相繼關閉，讓她擔心不已。
江女說，女兒身邊的同學她都找過了，她昨天原本想報案協尋，但身邊朋友認為女兒是故意躲起來、不讓她找到，但她擔心女兒被帶到外縣市去更難尋找，呼籲女兒有事好商量、儘快回家。
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