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救命道路免塞 新北智慧號誌一路「綠燈」給救護車

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北淡水往馬偕醫院僅有台2乙道路，但車流量大導致救護車經常塞在車陣中，目前淡北道路仍未完全通過，新北交通局在竹圍路廊設置6組智慧型監視器、4組eTag等多元資訊整合平台，當偵測到救護車時，後續綠燈號誌不足60秒，就會自動加時，讓救護車快速通過。

「哪怕只是快一秒都行」，交通局長鍾鳴時說，全國首辦與119救護車智慧雲端動態救護系統連動，是先行開啟塞車路段的綠燈號誌，讓車流動起來，並讓救護車能優先通行，以快速地將患者送抵淡水馬偕醫院。

交通局交通管制工程科長陳建成說，竹圍國小前至淡水馬偕醫院有4個偵測區，能偵測到消防局救護車的設備，當有救護車欲通過時，下個路口判斷剩下綠燈不夠，若不足60秒時間，會觸動開始延長綠燈。

陳建成表示，若偵測到救護車的訊號時，下個路口原是紅燈，會提前轉變為綠燈，而該路段有eTag等設備，會計算救護車旅行時間，搭配智慧化號誌後，目前改善停等延滯改善15至27％，等於減少10到24秒的時間。

鍾鳴時表示，因「淡北道路興建計畫」尚待北市府及民意支持，交通局因此先將淡水區民權路、中正東路，以及八里區龍米路、五股區成泰路納入多元資訊整合平台，並擴大建置與119救護車智慧雲端動態救護系統連動。

交通局說，新北已有100輛救護車升級為「科技行動急診救護車」，導入各式急救設備、智慧雲端動態救護系統後，讓新北市OHCA（到院前心肺功能停止）患者康復出院率從10年前只有3.4%，至今年5月OHCA康復率已達10.8%。

新北交通局在竹圍路廊設置6組智慧型監視器、4組eTag等多元資訊整合平台，當偵測到救護車時，後續綠燈號誌不足60秒，就會自動加時，讓救護車快速通過。圖／交通局提供
新北交通局在竹圍路廊設置6組智慧型監視器、4組eTag等多元資訊整合平台，當偵測到救護車時，後續綠燈號誌不足60秒，就會自動加時，讓救護車快速通過。圖／交通局提供
新北交通局在竹圍路廊設置6組智慧型監視器、4組eTag等多元資訊整合平台，當偵測到救護車時，後續綠燈號誌不足60秒，就會自動加時，讓救護車快速通過。圖／交通局提供
新北交通局在竹圍路廊設置6組智慧型監視器、4組eTag等多元資訊整合平台，當偵測到救護車時，後續綠燈號誌不足60秒，就會自動加時，讓救護車快速通過。圖／交通局提供

救護車 淡水

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