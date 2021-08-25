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安平警好讚臉書粉絲專頁成效佳 觸及人數逾1萬3千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平警好讚臉書粉絲專頁，由四分局秘書室巡官陳思涵管理，與民眾展開線上互動，凝聚網路族群的關注力，8月18日至25日觸及人數已逾1萬3千人，青春專案線上直播留言多達3千5百多則，成效有目共賭。

陳思涵除推出感動人心、貼近民意的小故事，並抓準時事及時發文，與粉絲人性化互動，適時回應說明，並廣為宣傳為民服務成果，建立粉絲專頁的形象與口碑，且協助推播交通路況和反詐騙訊息，安平警好讚臉書專頁觸及人數已逾1萬3千多人。

受到疫情影響，台南市警四分局本月14日透過臉書線上直播的方式，舉辦青春專案線上抽獎直播有獎徵答活動，由偵查佐巡官李明益、警員吳翊琦主持，直播中以「如果要請你吸K菸？你該怎麼辦？」參與青少年踴躍搶答，答案是拒絕，因為拉K一時，包尿布一世，這場直播留言多達3454則。

昨天舉行的標竿社區交流，請來南區金華社區柯崑城里長針對社區營造經驗分享，從守望相助、巡守隊、消防訓練、安全衛生及登革熱防治等作經驗交流。會中邀請安平所警員顏歆、吳重諭，對於過去辦案經驗及詐騙犯罪做預防宣導，現場民眾及參與直播網友互動熱烈，上千人流覽，百人互動。

分局長甘炎民說，在疫情影響下，許多交流活動都暫時停擺，為了增強社區治安與警政的連結並加強犯罪預防宣導，透過臉書線上直播的方式，舉辦線上抽獎直播及犯罪預防宣導有獎徵答活動，每次活動都有超過1千以上瀏覽次數。

台南市安平警好讚臉書粉絲專頁，青春專案線上直播留言多達3千5百多則，成效有目共賭。圖／台南市警四分局提供
台南市安平警好讚臉書粉絲專頁，青春專案線上直播留言多達3千5百多則，成效有目共賭。圖／台南市警四分局提供
台南市安平警好讚臉書粉絲專頁，觸及人數8月18日至25日已逾1萬3千人，青春專案線上直播留言多達3千5百多則，成效有目共賭。圖／台南市警四分局提供
台南市安平警好讚臉書粉絲專頁，觸及人數8月18日至25日已逾1萬3千人，青春專案線上直播留言多達3千5百多則，成效有目共賭。圖／台南市警四分局提供

直播 疫情 詐騙

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