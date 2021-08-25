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瑪莎拉蒂深夜撞垃圾車 駕駛向友人借跑車疏忽撞上

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市中山區林森北路昨晚發生要價600萬以上的瑪莎拉蒂跑車垃圾車事件，開瑪莎拉蒂的劉姓男子疑未注意前方車況，煞車不及撞上蕭姓男子開的垃圾車，警方到場做筆錄，劉男表示願意賠償垃圾車車損。2位駕駛均無受傷，無酒駕。

據了解，劉男（33歲）開的瑪莎拉蒂跑車是2014年的Quattroporte S Q4款式，當時售價超過660萬，其擁有8速手自排及2979cc排氣量，每小時0至100公里加速只需4.7秒、每小時極速達307公里。

警方調查，劉男昨天晚上11點多開瑪莎拉蒂跑車，撞上前方蕭男（51歲）開的垃圾車，瑪莎拉蒂右側車頭毀損，垃圾車左側車尾毀損，2人並無酒駕。

劉男供稱煞車不及，而跑車是向友人借的，願意賠償垃圾車車損。

垃圾車左側車尾毀損。記者蔡翼謙／翻攝
垃圾車左側車尾毀損。記者蔡翼謙／翻攝
垃圾車左側車尾毀損。記者蔡翼謙／翻攝
垃圾車左側車尾毀損。記者蔡翼謙／翻攝

垃圾車 瑪莎拉蒂 跑車

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