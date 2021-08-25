兵籍單揭男嬰遭棄屍魚塘19年 新竹檢警抽池水撈骸骨

新竹縣一名女子在前年接到民政單位發來兒子的兵籍調查通知，而向警方謊報兒子失聯，但其實早在19年前，當年才2個月大的兒子就因疏於照顧死亡，卻被女子及同居人將男嬰屍體裝入飼料袋後，棄屍在新豐鄉的一處魚塘中，近日經新竹檢警追查，終於突破2人心防並前往開挖打撈起骨骸，法醫將透過採集DNA，確認骨骸與婦人的親緣關係。

據悉，2001年12月這名郭姓女子才誕下2個月的男嬰，因為顏姓同居人將男嬰帶出工作，卻因為顏男的疏忽，將男嬰放置在汽車後座，沒想到顏男幾個小時後返回車上，男嬰已因熱衰竭身亡。

郭女與顏男怕被人發現追究男嬰身亡責任，竟然選擇棄屍，由顏男載郭女到離當時租屋處數公里遠的一處濱海魚塘，將男嬰屍體裝入飼料袋中，並且放入磚頭，隨後拋屍魚塘，男嬰的屍體就這樣沉在魚塘底近20年。

2019年因民政單位發來兵籍調查通知，郭女又想起當年棄屍骨肉的回憶，但怕被發現，便選擇報案，謊稱兒子在2歲大時就被生父抱走，至今下落不明；但竹市警方追查，這近20年來，女子的兒子全無就學、就醫紀錄，懷疑事情沒那麼單純，便展開調查。

警方分別通知郭女及顏男前來詢問，郭女經過一番掙扎，終於坦承棄屍兒子的過往，但另方面，顏男卻矢口否認，推稱完全不知道這件事。

不過2星期前，顏男疑似良心不安，趁農曆7月帶著郭女重回當年拋屍男嬰的魚塘祭拜，跟監的警方見時機成熟，立即上前，才終於讓顏男坦承當年棄屍過程，20日上午由檢警開挖魚塘。