開學在即 竹縣消防局加強學生校外住處消防安檢

開學在即，除了學校做好防疫準備迎接學生外，學生校外租屋及宿舍的消防安全也相當重要，新竹縣政府消防局與縣內4所大專院校合作，自8月起到校外寄宿舍實施消防安全檢查等，也提醒學生，若對租賃處所安全有疑慮可向當地消防分隊申請消防安全檢查。

消防局長孫福佑表示，部分屋主會將既有空間再做內部隔間，或是利用既有建物增建或鐵皮搭蓋建物的形式，藉此增加房數，將可能未符合規定的空間出租給學生使用，因此學生與家長要多加留意、謹慎挑選安全的租賃環境，千萬別輕忽校外租屋處的公共安全。

為了加強賃居學生的校外居住安全，消防局結合明新科技大學、中國科技大學、敏實技大學、中華科技大學4校的教官及各租屋處屋主等，自8月起開始到學生校外寄宿舍，實施消防安全檢查及居家防火關懷及訪視，並加強居家防火、防災應變能力等宣導工作。

此次校外學生寄宿舍消防安全檢查重點項目，包含燃氣熱水器裝設位置檢查、滅火設備、緊急照明設備、避難逃生設備等相關設備，藉由各項消防安全檢查，確保消防設備有效運作、逃生路線暢通，讓校外賃居學生在災害發生時，能安全逃生及免於一氧化碳中毒之危害。