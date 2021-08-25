台塑麥寮一廠暗夜火警 疑氫氣洩漏引發無人傷
雲林麥寮台塑六輕工業區麥寮一廠異構化脫臘單元，昨晚11點50分進行試車，過程中氫氣突洩漏引發火警，幸火勢不大，即時獲控、無人受傷；縣府環保局獲報，派員前往進行空瓶採樣，水及空氣品質若有超標將依空汙法開罰。
台塑麥寮管理部表示，該廠為基礎油廠，其異構化脫臘單元昨晚復工時進行試車，未料開車前、因高壓區氫氣建壓測漏，致氫氣洩漏才會引發小火災，所幸災情未擴大。
雲林縣消防局於今天凌晨12時許獲報，派遣北五、麥寮消防分隊及第3大隊馳援，出動9車20人到場救援，因無明顯火勢，消防人員於現場架砲塔防護降溫。
麥管部指出，事發當時現場人員發現洩漏狀況即緊急洩壓，再啟動應變隔離機制，火勢獲得控制後於1小時內即撲滅；消防局初估燃燒面積約20平方公尺，目前該廠停工，由相關單位調查事發原因及檢討中。
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