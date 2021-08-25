六輕廠區氫氣洩漏引火警 火勢撲滅無人受傷

中央社 / 記者姜宜菁雲林縣25日電

雲林麥寮六輕工業區台塑石化麥寮一廠的異構化脫臘單元昨天深夜11時50分試車，突然氫氣洩漏發生火警，火勢獲控制，無人受傷，環保局已進行空氣品質採樣，如有超標將依法開罰。

台塑企業麥寮管理部今天發布新聞稿指出，台塑石化公司麥寮一廠（基礎油廠）異構化脫臘單元昨天深夜11時50分進行開車前高壓區氫氣建壓測漏時，氫氣洩漏發生小火災。

廠區現場人員緊急洩壓，並啟動應變隔離機制，火勢不到1小時即撲滅，無人員受傷。現在全面停工，詳細發生原因將由相關部門調查。

雲林縣消防局今天凌晨0時許獲報，立刻派北五、麥寮和第三大隊共9車20人前往灌救，現場沒有明顯火勢，架砲塔防護降溫，初估燃燒面積20平方公尺，起火原因待釐清。

雲林縣環保局長張喬維表示，環保局第一時間派員到場對水、周遭空氣採樣，若有數值異常，將依空污法開罰。

經濟部雲林離島服務中心和雲林縣政府相關單位今天上午將到事故現場勘查，聽取台塑石化公司針對工安事故的檢討報告。

空污 工安

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