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台中女高職生被網友誘拐軟禁？母親哭一天急報警

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市一名女高職生前天和女網友離家後，至今音訊全無，母親哭一整天，家屬急報案，擔心女學生被網友誘拐軟禁有危險，警方表示已受理報案協尋中，目前仍未找到女學生。

女學生的表姊昨天在臉書爆料公社PO文和照片寫「尋人啟事，誘拐未成年少女」，她說表妹失蹤地點在台中市后里區的家，前天失蹤，她表妹目前是高職一年級學生，白天她與阿姨外出工作，留表妹一人在家，下班回家後發現表妹不見，手機關機到現在還是聯絡不到，訊息也沒回，後來調鄰居的監視器發現，一名女子接應表妹，離開前，將自己的白色外套給表妹穿。

女學生的表姐說，阿姨已經去警局報案，希望各位網友幫忙分享，因為小女生心智不成熟，很怕她被拐騙，她阿姨哭得傷心欲絕，她說表妹失蹤後仍有在玩手遊，她用手遊聯繫，結果留言給表妹後就被刪好友，聽說表妹的朋友也都被刪除，試圖中斷所有親友的聯繫，她很怕表妹被軟禁。

台中一名女高職生前天和網友離家後，音訊全無。圖／取自臉書爆料公社
台中一名女高職生前天和網友離家後，音訊全無。圖／取自臉書爆料公社

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