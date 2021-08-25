高雄大寮深夜不平靜 疑感情糾紛相約談判卻遭7人痛毆

高雄深夜不平靜，一名27歲莊姓男子與23歲蘇姓男子，疑似為了女友爭鋒吃醋，兩人相約至大寮中正路巷內一處停車場談判。蘇男找來另外6名友人助陣，莊男則與另一名友人開車到場，一下車隨即遭對方毆打，造成手腳、臉部多處挫傷，所幸，無生命危險。警方獲報到場，將莊男帶回釐清案情，並掌握涉案對象通知7名涉案人到案說明。

林園警分局昨天晚上10時許，接獲民眾報案稱，大寮區中正路91巷一處停車場有人遭圍毆，警方獲報趕抵現場，現場只有被毆打的莊男與同行的友人，莊男手腳、臉部多處挫傷，意識清楚無生命危險，由警方帶回釐清案情。