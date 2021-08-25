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高雄大寮深夜不平靜 疑感情糾紛相約談判卻遭7人痛毆
高雄深夜不平靜，一名27歲莊姓男子與23歲蘇姓男子，疑似為了女友爭鋒吃醋，兩人相約至大寮中正路巷內一處停車場談判。蘇男找來另外6名友人助陣，莊男則與另一名友人開車到場，一下車隨即遭對方毆打，造成手腳、臉部多處挫傷，所幸，無生命危險。警方獲報到場，將莊男帶回釐清案情，並掌握涉案對象通知7名涉案人到案說明。
林園警分局昨天晚上10時許，接獲民眾報案稱，大寮區中正路91巷一處停車場有人遭圍毆，警方獲報趕抵現場，現場只有被毆打的莊男與同行的友人，莊男手腳、臉部多處挫傷，意識清楚無生命危險，由警方帶回釐清案情。
據了解，莊男疑似為了女友爭鋒吃醋與蘇男相約談判，豈料，蘇男找來6名友人助陣，開著兩輛轎車，提前趕抵談判現場。一行人看到莊男與友人開車到場時，一下車即鎖定莊猛打，隨後逃離現場；目前警方已經鎖定涉案對象，並通知7人到案說明。
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