影／高市垃圾車後斗突起火！原來是民眾將這東西混丟入

高雄市鼓山區翠華路和新疆路的交叉路口，24日晚上9點多突然有輛資源回收車斗起火冒煙，消防局出動搶救，近10點撲滅。環保局表示，是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。

「垃圾車突然冒煙，嚇死人了！」民眾看到資源回收車後車斗冒煙，消防人員到場，清潔隊員先將車斗垃圾倒出灑水降溫。

環保局說，因民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，致起火燃燒，清潔隊員先將車斗內資收物先行排出，並緊急通知消防隊，迅速將火勢撲滅。環保局緊急調派其他車輛支援，資源回收物收運不受影響。