聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高市垃圾車後斗突起火！原來是民眾將這東西混丟入
高雄市鼓山區翠華路和新疆路的交叉路口，24日晚上9點多突然有輛資源回收車斗起火冒煙，消防局出動搶救，近10點撲滅。環保局表示，是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。
「垃圾車突然冒煙，嚇死人了！」民眾看到資源回收車後車斗冒煙，消防人員到場，清潔隊員先將車斗垃圾倒出灑水降溫。
環保局說，因民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，致起火燃燒，清潔隊員先將車斗內資收物先行排出，並緊急通知消防隊，迅速將火勢撲滅。環保局緊急調派其他車輛支援，資源回收物收運不受影響。
環保局表示，未用完瓦斯罐常因運輸過程當中碰撞摩擦產生火花，與罐內殘留氣體反應而導致火災發生，而造成資收車或是資收場進行燜燒，除會造成機具損害，也有可能危及基層工作人員安全。提醒民眾在回收高壓瓶罐，像是瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐等，務必將罐中的殘氣完全排出後，再丟到資收物中，並於回收時，一定要提醒清潔隊員，以免造成類似的火災發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言