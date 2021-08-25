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影／高市垃圾車後斗突起火！原來是民眾將這東西混丟入

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市鼓山區翠華路和新疆路的交叉路口，24日晚上9點多突然有輛資源回收車斗起火冒煙，消防局出動搶救，近10點撲滅。環保局表示，是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。

「垃圾車突然冒煙，嚇死人了！」民眾看到資源回收車後車斗冒煙，消防人員到場，清潔隊員先將車斗垃圾倒出灑水降溫。

環保局說，因民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，致起火燃燒，清潔隊員先將車斗內資收物先行排出，並緊急通知消防隊，迅速將火勢撲滅。環保局緊急調派其他車輛支援，資源回收物收運不受影響。

環保局表示，未用完瓦斯罐常因運輸過程當中碰撞摩擦產生火花，與罐內殘留氣體反應而導致火災發生，而造成資收車或是資收場進行燜燒，除會造成機具損害，也有可能危及基層工作人員安全。提醒民眾在回收高壓瓶罐，像是瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐等，務必將罐中的殘氣完全排出後，再丟到資收物中，並於回收時，一定要提醒清潔隊員，以免造成類似的火災發生。

高雄市一輛資源回收車斗起火冒煙，原來是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。圖／高雄市環保局提供
高雄市一輛資源回收車斗起火冒煙，原來是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。圖／高雄市環保局提供
高雄市一輛資源回收車斗起火冒煙，原來是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。圖／高雄市環保局提供
高雄市一輛資源回收車斗起火冒煙，原來是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。圖／高雄市環保局提供
高雄市一輛資源回收車斗起火冒煙，原來是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。圖／高雄市環保局提供
高雄市一輛資源回收車斗起火冒煙，原來是有民眾將未用完瓦斯罐混入回收物，導致起火燃燒。圖／高雄市環保局提供

資源回收 火災

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