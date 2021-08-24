聽新聞
test
0:00 / 0:00
金山、瑞芳警分局長交接 市警局長期勉守護新北家園
新北市金山、瑞芳警分局新、卸任分局長都在今天交接，市警局長黃宗仁在布達典禮中，要求分局長秉持「基層優先，人民最大；治安不空窗，服務不打烊，新北家園我們守護」理念，為維護新北市的治安而努力。
新任金山分局長林詮峰原任基隆市警局副局長，曾任嘉義縣中埔分局長、苗栗縣竹南分局長、金門縣警局主任秘書及基隆市警局第四分局長、督察長、副局長。卸任分局長趙家輝調任新北市警局樹林分局長。
新任瑞芳分局長王鴻儒為中央警察大學警察政策研究所碩士，歷任宜蘭縣三星、礁溪、羅東分局長、基隆市警四分局長、花蓮港務警察總隊督察長、新竹縣警局主任秘書、嘉義市警局副局長、新北市警局督察室特勤股長等職務。卸任分局長陳忠龍調任新北市警局林口分局長。
黃宗仁先後前往金山、瑞芳警分局主持布達典禮，期許兩地新卸任分局長，各自在轄區為維護新北市治安而努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言