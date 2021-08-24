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金山、瑞芳警分局長交接 市警局長期勉守護新北家園

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市金山瑞芳警分局新、卸任分局長都在今天交接，市警局長黃宗仁在布達典禮中，要求分局長秉持「基層優先，人民最大；治安不空窗，服務不打烊，新北家園我們守護」理念，為維護新北市的治安而努力。

新任金山分局長林詮峰原任基隆市警局副局長，曾任嘉義縣中埔分局長、苗栗縣竹南分局長、金門縣警局主任秘書及基隆市警局第四分局長、督察長、副局長。卸任分局長趙家輝調任新北市警局樹林分局長。

新任瑞芳分局長王鴻儒為中央警察大學警察政策研究所碩士，歷任宜蘭縣三星、礁溪、羅東分局長、基隆市警四分局長、花蓮港務警察總隊督察長、新竹縣警局主任秘書、嘉義市警局副局長、新北市警局督察室特勤股長等職務。卸任分局長陳忠龍調任新北市警局林口分局長。

黃宗仁先後前往金山、瑞芳警分局主持布達典禮，期許兩地新卸任分局長，各自在轄區為維護新北市治安而努力。

新北市警察局長黃宗仁（中）今天主持金山警分局長交接儀式。記者邱瑞杰／翻攝
新北市警察局長黃宗仁（中）今天主持金山警分局長交接儀式。記者邱瑞杰／翻攝
新北市警察局長黃宗仁（左二）今天主持瑞芳警分局長交接儀式。記者邱瑞杰／翻攝
新北市警察局長黃宗仁（左二）今天主持瑞芳警分局長交接儀式。記者邱瑞杰／翻攝

警察 瑞芳 金山

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