南投翁釣魚遇溪水暴漲受困沙洲 警消用繩索救出

1名老翁今天下午在南投縣中寮鄉樟平溪釣魚，遇午後雷陣雨導致溪水暴漲而受困沙洲，他本想等水位下降後自行走回岸邊，但等到晚間溪水仍湍急，最後由警消利用繩索救出。

草屯鎮1名83歲李姓老翁今天下午獨自到中寮鄉龍南路六號橋下樟平溪釣魚時，午後雷陣雨來得又猛又急，李翁在橋下躲雨，未立即走回岸邊，但隨著水位一直上升而受困沙洲。

老翁想待水位下降後走回岸邊，但等到晚間，溪水仍湍急，路人發現老翁受困便趕緊報案。南投縣消防局獲報，派遣爽文消防分隊警義消趕抵現場，利用繩索很快救出老翁，所幸未受傷。

老翁脫困後，頻頻道謝後離去。消防員指出，「怎會在橋下躲雨，而非趕緊跑向岸邊」。

李姓老翁表示，先前曾來此處，他今天有空閒，因此下午1時來釣魚，約下午2時多開始下雨，他到橋下躲雨，不料，上游山區雨勢很大，導致溪水暴漲。

他說，想跑時已經來不及，他本想涉水到岸邊，但被一名路人勸阻，最後麻煩警消救援，感到很抱歉。