掌高雄幅員最大警分局 許健基：用最短時間熟悉地方

高雄市17個警分局中，六龜警分局所轄幅員最大，今天走馬上任的六龜分局長許健基說，他會用最短時間熟悉地方，接地氣做好人民保母角色。

52歲許健基是雲林麥寮農家子弟，從警第31年，長期在人事系統，曾在嘉義縣、台中市、刑事局、保二總隊、警政署、苗栗縣、新竹縣、金門縣等多個縣市服務，大小聯盟縣市都待過，資歷豐富。

因工作時常調動，許健基說，家人支持與體諒格外重要，另一半陪他到異地生活，是他最強後盾。六龜分局一組組長周松祐觀察，分局長個性內斂，是愛家新好男人，對妻子相當細膩。許健基興趣是運動、閱讀，從警超過30年，對工作始終保持熱情，珍惜警察工作，盼能多發揮助人機會。

面對新環境新挑戰，許健基說，做好治安、交通、為民服務是警察本分，疫情也是當前重點，他會在最短時間內熟悉地方，也希望能提振第一線同仁工作士氣，互為彼此支持力量，更要同心同步。