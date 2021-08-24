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掌高雄幅員最大警分局 許健基：用最短時間熟悉地方

聯合報 / 記者陳弘逸王慧瑛／高雄即時報導

高雄市17個警分局中，六龜警分局所轄幅員最大，今天走馬上任的六龜分局長許健基說，他會用最短時間熟悉地方，接地氣做好人民保母角色。

52歲許健基是雲林麥寮農家子弟，從警第31年，長期在人事系統，曾在嘉義縣、台中市、刑事局、保二總隊、警政署、苗栗縣、新竹縣、金門縣等多個縣市服務，大小聯盟縣市都待過，資歷豐富。

因工作時常調動，許健基說，家人支持與體諒格外重要，另一半陪他到異地生活，是他最強後盾。六龜分局一組組長周松祐觀察，分局長個性內斂，是愛家新好男人，對妻子相當細膩。許健基興趣是運動、閱讀，從警超過30年，對工作始終保持熱情，珍惜警察工作，盼能多發揮助人機會。

面對新環境新挑戰，許健基說，做好治安、交通、為民服務是警察本分，疫情也是當前重點，他會在最短時間內熟悉地方，也希望能提振第一線同仁工作士氣，互為彼此支持力量，更要同心同步。

高雄市17個警分局中，包括14名分局長及刑警大隊長異動，今天下午高階警官交接典禮，由高雄市警察局長黃明昭監交，市長陳其邁期許這批新幹部要全力以赴，肅槍、掃毒、防制死亡車禍是重中之重。

52歲許健基是雲林麥寮農家子弟，從警31年，他個性內斂、質樸。記者劉學聖／攝影
52歲許健基是雲林麥寮農家子弟，從警31年，他個性內斂、質樸。記者劉學聖／攝影
高雄市六龜警分局新任分局長許健基從警31年，他說，警察是能助人的工作，期許同仁懷抱使命感，做好人民保母角色。記者劉學聖／攝影
高雄市六龜警分局新任分局長許健基從警31年，他說，警察是能助人的工作，期許同仁懷抱使命感，做好人民保母角色。記者劉學聖／攝影
高雄市六龜警分局長許健基（中）參與交接典禮後，馬不停蹄趕回轄區，與分局一組組長周松祐（左）、偵查隊長許強生討論轄區工作重點。記者劉學聖／攝影
高雄市六龜警分局長許健基（中）參與交接典禮後，馬不停蹄趕回轄區，與分局一組組長周松祐（左）、偵查隊長許強生討論轄區工作重點。記者劉學聖／攝影

警察 六龜 高雄市

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