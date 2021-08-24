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基市警察局長交接 劉耀欽今上任

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市新任警察局長劉耀欽今天上任，由曾任基隆市警察局長的警政署警政委員詹永茂監交。基隆市長林右昌出席交接典禮時，期勉劉耀欽在歷任局長奠定的基礎下，持續穩定地方治安，並在交通專業發揮專長。

劉耀欽是中央警官學校正科交通學系49期畢業、警大交通管理研究所碩士、交通大學經營管理研究所博士。歷任高雄市警局楠梓、鼓山、苓雅、林園分局分局長、高雄港務警察總隊長、金門縣警察局長、台南市警察局主秘、台中市警局副局長，今天調任基隆市警察局長。

基隆市原警察局長林炎田去年6月22日上任，卸任局長詹永茂調升警政署警政委員。今天的交接儀式由詹永茂監交，林炎田今天升任警政署警政委員，並飛往馬祖擔任連江縣警察局長交接監交人，未出席交接儀式，無法出現市警局前後3任警察局長同框畫面。

基隆市警局原副局長林詮峰今調任新北市警局金山分局長，新任副局長李青泉也在今天上任，李曾任基隆市警局刑事警察大隊長。

林右昌致詞時說，基隆市警局是六都之外的一等局，局長是警政歷練非常重要的職位，歷任都是警政署派任的優異人才。相信劉局長可以在歷任局長奠定的基礎下，持續讓地方治安工作穩定，安定民心。

劉耀欽具交通專長，林右昌期許警方能提出更多更好的做法，在基隆市快速推動建設過程中，能夠保持交通順暢，維持生活品質。

基隆市長林右昌（右二）今主持市警局長交接儀式，右一為新任局長劉耀欽，左二為監交人警政署警政委員詹永茂。圖／基市府提供
基隆市長林右昌（右二）今主持市警局長交接儀式，右一為新任局長劉耀欽，左二為監交人警政署警政委員詹永茂。圖／基市府提供
基隆市新任市警局長劉耀欽今天宣誓上任。圖／基市府提供
基隆市新任市警局長劉耀欽今天宣誓上任。圖／基市府提供

警察 基隆

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