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澎湖縣警察局長換人 陳宗能宣誓就職

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

澎湖縣警局首長今天起異動，在內政部警政署警政委員張春波監交下，新任局長陳宗能從劉鴻烈手中接下印信，並與同仁分享「專業要強、服務要好、效率要高」三大工作信念。

劉鴻烈去年 9月到職，今天起調任新北市警察局主任秘書。縣警局指出，新任局長陳宗能是中央警察大學56期畢業，歷任高市警局六龜、旗山、小港、前鎮等地分局長，以及保六總隊、保七總隊主任秘書、保五總隊副總隊長及台中港務警察總隊總隊長等職務，警界資歷完整。

交接儀式上，縣長賴峰偉細數劉鴻烈任內優秀表現，他表示，賴局長取締非法捕撈活動、守護澎湖海洋資源，5月來防疫三級警戒，不分晝夜在機場、港口加強防疫措施，努力與貢獻有目共睹。

新任局長陳宗能分享工作信念，並表示，他將秉持以治安為本、以交通違道、以服務為善來澎湖服務，打造宜居的生活環境。

澎湖縣警局新舊任局長交接，新任局長陳宗能（右）今天就職。圖／澎湖縣警局提供
澎湖縣警局新舊任局長交接，新任局長陳宗能（右）今天就職。圖／澎湖縣警局提供
澎湖縣警局新舊任局長交接，新任局長陳宗能宣誓就職。圖／澎湖縣警局提供
澎湖縣警局新舊任局長交接，新任局長陳宗能宣誓就職。圖／澎湖縣警局提供

警察 澎湖

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