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台中港務警察總隊長交接 新任總隊長林逢泉

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中港警總隊長今天交接，原總隊長陳宗能調任澎湖縣政府警察局長，其職缺由內政部警政署保安警察第四總隊副總隊長林逢泉接任。

台中港務警察總隊卸、新任總隊長今天下午在總隊3樓禮堂舉行，由內政部警政署副署長李永癸主持，席間有港區各界長官、廠商代表及地方仕紳，熱烈出席典禮表示祝賀。

卸任總隊長陳宗能，中央警察大學56期畢業，逢甲大學公共政策研究所碩士，歷任高雄市政府警察局人事室主任、六龜、旗山、小港、前鎮分局長、內政部警政署保安警察第六總隊、保安警察第七總隊主任秘書及保安警察第五總隊副總隊長等職務，任內督屬執行選舉治安維護、加強重要節日安全維護等專案工作，均能圓滿達成任務且屢經評列績優單位。

新任總隊長林逢泉，中央警察大學47期畢業，警察政策研究所碩士，歷任南投縣政府警察局仁愛分局長、彰化縣警察局二林、彰化、員林分局長、內政部警政署刑事警察局秘書、科長、台中市政府警察局科長、保安警察大隊長、太平、霧峰、第四分局長、保安警察第四總隊主任秘書及副總隊長等職務，任內督屬執行選舉治安維護、加強重要節日安全維護等專案工作，均能圓滿達成任務且屢經評列績優單位。

台中港警總隊長今天交接。圖／警方提供
台中港警總隊長今天交接。圖／警方提供

警察 內政部

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