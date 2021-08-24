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彰警局長吳坤旭上任 前局長許錫榮升警署警政委員

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣警局今天舉辦卸、新任警察局長交接典禮，彰化縣警察局長許錫榮高升內政部警政署警政委員，彰化縣治安重責由新北市政府警察局副局長吳坤旭接任，縣長王惠美今主持、警政署副署長李永癸監交，期許吳坤旭能發揮所長，繼續推動精進彰化縣警局各項勤、業務。

吳坤旭老家在宜蘭縣礁溪鄉，中央警察大學47期畢業，台北大學犯罪學研究所碩士畢業，歷任桃園市政府警察局大溪分局、楊梅分局分局長、台北市政府警察局松山分局分局長、內政部警政署保安警察第三總隊副總隊長、宜蘭縣政府警察局局長、桃園市政府警察局督察長、新北市政府警察局副局長等職務。

李永癸說，吳坤旭經歷豐富，尤其是外勤單位的特別督導執行，並有領導協調能力，將借重他的長才推動行政工作。

王惠美表示，到彰化擔任警察局長都非常有歷練，彰化是非常熱門的縣，到此赴任的局長都能有非常好的成果，且都有升官的機會，這是彰化縣民的驕傲。

吳坤旭表示，警察最重要的工作是治安，還包括交通及為民服務等，治安是社會的根本，要讓人民安居樂業，治安一定要好，首要一定要帶著警察局所有的幹部，將治安工作做好。

彰化縣警局今天舉辦卸、新任警察局長交接，彰化警察局長吳坤旭接任。記者林敬家／攝影
彰化縣警局今天舉辦卸、新任警察局長交接，彰化警察局長吳坤旭接任。記者林敬家／攝影
彰化縣新任警察局長由北市警察局副局長吳坤旭接任。記者林敬家／攝影
彰化縣新任警察局長由北市警察局副局長吳坤旭接任。記者林敬家／攝影

警察 王惠美

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