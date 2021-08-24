高市警官交接 陳其邁要求肅槍、掃毒列重點工作

高雄市警局今天舉行高階警官交接典禮，包括14名分局長及刑警大隊長異動，高雄市長陳其邁主持交接典禮，並由高雄市警局長黃明昭監交，陳其邁要求警方將肅槍、掃毒及防制死亡車禍務必列為重點工作。

陳其邁表示，高雄市一般刑案減少1186件、暴力犯罪減少15件、重大刑案也比同期減少15件、槍擊案減少3件，在交通事故方面，今年截止8月22日，死亡人數比去年同期減少17人，整體治安狀況皆呈現發生率減少、破獲率增加，同時在暴力犯罪、重大刑案及槍擊案更是全數破獲，都是警察局辛苦努力的結果，除了讓市民更安心，也讓高雄更加平安、順利。

陳其邁強調，期望警方在肅槍、毒品及防制A1死亡車禍等工作，務必列為重點工作，持續執行，讓市民有感。陳其邁對員警表示，「我做高雄市長，我一定會做大家最堅強的後盾，替大家爭取更好的福利」。