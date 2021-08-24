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高市警官交接 陳其邁要求肅槍、掃毒列重點工作

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市警局今天舉行高階警官交接典禮，包括14名分局長及刑警大隊長異動，高雄市長陳其邁主持交接典禮，並由高雄市警局長黃明昭監交，陳其邁要求警方將肅槍、掃毒及防制死亡車禍務必列為重點工作。

陳其邁表示，高雄市一般刑案減少1186件、暴力犯罪減少15件、重大刑案也比同期減少15件、槍擊案減少3件，在交通事故方面，今年截止8月22日，死亡人數比去年同期減少17人，整體治安狀況皆呈現發生率減少、破獲率增加，同時在暴力犯罪、重大刑案及槍擊案更是全數破獲，都是警察局辛苦努力的結果，除了讓市民更安心，也讓高雄更加平安、順利。

陳其邁強調，期望警方在肅槍、毒品及防制A1死亡車禍等工作，務必列為重點工作，持續執行，讓市民有感。陳其邁對員警表示，「我做高雄市長，我一定會做大家最堅強的後盾，替大家爭取更好的福利」。

今天高雄市警局新任高階警官，包括副局長賈樂吉、督察長趙瑞華、警政監郭俊廷、新興分局長陳世煌、左營分局長黃文哲、三民第二分局長王世芳、岡山分局長葉錫山、鼓山分局長李崇偉、六龜分局長許健基、前鎮分局長孫成儒、林園分局長洪振順、湖內分局長尤啓南、仁武分局長古瑞麟、三民一分局長蕭正松、鹽埕分局長蔡鴻文、旗山分局長張泰賓、刑警大隊長洪松田。

高雄市警局14名新任分局長、大隊長等高階警官今天交接，市長陳其邁（右二）、警察局長黃明昭（左二）監交。記者林保光／攝影
高雄市警局14名新任分局長、大隊長等高階警官今天交接，市長陳其邁（右二）、警察局長黃明昭（左二）監交。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁要求警方將肅槍、掃毒及防制死亡車禍，列為重點工作。記者林保光／攝影
高雄市長陳其邁要求警方將肅槍、掃毒及防制死亡車禍，列為重點工作。記者林保光／攝影
高雄市警局14名新任分局長、大隊長等高階警官今天宣誓就職。記者林保光／攝影
高雄市警局14名新任分局長、大隊長等高階警官今天宣誓就職。記者林保光／攝影

高雄市 陳其邁 警察

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