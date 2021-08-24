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彰化男子心肌梗塞昏迷 幸遇醫師及時CPR救回一命

中央社 / 彰化24日電

馬姓男子日前到彰化市某超市購物，馬男走出超市時因心肌梗塞昏迷倒地，在超市旁開業的腸胃科診所醫師見狀，趕緊衝出幫馬男做心肺復甦術（CPR），讓馬男恢復心跳，救回一命。

彰化縣消防局今天指出，50歲的馬男上週六前往彰化市光復路一間連鎖超市購物，馬男一走出超市門口立即昏迷倒地，一旁民眾見狀立即打119報案，並跑進超市旁一間腸胃科診所求救。

消防局表示，腸胃科診所的鄭姓醫師聽到民眾說有人在外面昏迷，立即跑到外面，幫昏迷倒地意識不清的馬男進行CPR（心肺復甦術），一面按壓馬男的心臟，一面等待消防隊員到來。

消防局指出，原本已無心跳的馬男經鄭姓醫師急救後恢復心跳，10多分鐘後消防隊員也到場，救護車將馬男送往彰化基督教醫院急救。

彰基醫院表示，馬男因心肌梗塞昏迷送醫急救，院方幫馬男進行心導管手術，手術後馬男的狀況好轉，今天已從加護病房轉到一般病房，救回性命。

心肌梗塞 CPR

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