花蓮知名景點鯉魚潭男子落水 撈起時已無生命跡象

花蓮縣消防局今天中午接獲通報，一名男子在壽豐鄉鯉魚潭徒手下潛，但未浮起，懷疑溺水，請求救援。消防局派出10多人前往，接力下水搜尋，下午3時40分找到人，是49歲周姓男子，已無生命跡象，全案由警方處理中。

鯉魚潭風景區是知名景點，常有民眾前往環湖步道散步、慢跑，或從事划船等水上遊憩活動。消防局今天中午12時37分接獲通報，指鯉魚潭蓮華碼頭附近，有民眾潛水但過3分鐘還沒有浮起來，懷疑已經溺水。

壽豐消防分隊派出3車1艇共12人趕往，並有3名潛水人員下水搜索，也通知紅十字會水域義消支援，持續搜尋3個多小時，在下午3時40分在潭底找到人，已無生命跡象，全案交由警方處理。