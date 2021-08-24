聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮知名景點鯉魚潭男子落水 撈起時已無生命跡象
花蓮縣消防局今天中午接獲通報，一名男子在壽豐鄉鯉魚潭徒手下潛，但未浮起，懷疑溺水，請求救援。消防局派出10多人前往，接力下水搜尋，下午3時40分找到人，是49歲周姓男子，已無生命跡象，全案由警方處理中。
鯉魚潭風景區是知名景點，常有民眾前往環湖步道散步、慢跑，或從事划船等水上遊憩活動。消防局今天中午12時37分接獲通報，指鯉魚潭蓮華碼頭附近，有民眾潛水但過3分鐘還沒有浮起來，懷疑已經溺水。
壽豐消防分隊派出3車1艇共12人趕往，並有3名潛水人員下水搜索，也通知紅十字會水域義消支援，持續搜尋3個多小時，在下午3時40分在潭底找到人，已無生命跡象，全案交由警方處理。
周姓男子住在鯉魚潭附近的秀林鄉文蘭村，據鯉魚潭船艇業者表示，周姓男子是熟面孔，不時會出現在潭邊，也會向遊客討些零錢。今天中午有人看到周男在碼頭附近，是否失足落水，警方還在調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言