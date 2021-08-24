聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／貨櫃車匝道翻覆 消防人員從半懸空車頭救出駕駛人
1輛貨櫃車今天下午開車由萬瑞快速道路東向車道，經大華交流道接往中山高速公路時，在匝道側翻，駕駛人受困車內，意識清楚。消防人員到場救援，發現他卡在車頭和護欄間，難以讓他脫身。找來吊車拉高車頭移到車道上，再破壞車體，花了1個多小時才將他救出送醫。事故原因由國道警察調查。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3點6分接獲報案，有輛貨櫃車在大華系統交流道翻車。消防救護人員趕抵現場，看到整輛車朝左側翻覆，車頭和貨櫃上部都倒在護欄外面。
救護人員發現駕駛人受困在駕駛座，原本以為只要助「一臂之力」，就能將他帶出車頭，但因「陷落」位置較深，加上部分車頭「懸空」，救援一開始並不順利。消防人員以吊車協助吊起車頭移到車道上，再慢慢破壞車體，加大救援空間，下午4點26分將他救出送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言