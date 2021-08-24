影／貨櫃車匝道翻覆 消防人員從半懸空車頭救出駕駛人

1輛貨櫃車今天下午開車由萬瑞快速道路東向車道，經大華交流道接往中山高速公路時，在匝道側翻，駕駛人受困車內，意識清楚。消防人員到場救援，發現他卡在車頭和護欄間，難以讓他脫身。找來吊車拉高車頭移到車道上，再破壞車體，花了1個多小時才將他救出送醫。事故原因由國道警察調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3點6分接獲報案，有輛貨櫃車在大華系統交流道翻車。消防救護人員趕抵現場，看到整輛車朝左側翻覆，車頭和貨櫃上部都倒在護欄外面。