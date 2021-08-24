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影／貨櫃車匝道翻覆 消防人員從半懸空車頭救出駕駛人

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1輛貨櫃車今天下午開車由萬瑞快速道路東向車道，經大華交流道接往中山高速公路時，在匝道側翻，駕駛人受困車內，意識清楚。消防人員到場救援，發現他卡在車頭和護欄間，難以讓他脫身。找來吊車拉高車頭移到車道上，再破壞車體，花了1個多小時才將他救出送醫。事故原因由國道警察調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午3點6分接獲報案，有輛貨櫃車在大華系統交流道翻車。消防救護人員趕抵現場，看到整輛車朝左側翻覆，車頭和貨櫃上部都倒在護欄外面。

救護人員發現駕駛人受困在駕駛座，原本以為只要助「一臂之力」，就能將他帶出車頭，但因「陷落」位置較深，加上部分車頭「懸空」，救援一開始並不順利。消防人員以吊車協助吊起車頭移到車道上，再慢慢破壞車體，加大救援空間，下午4點26分將他救出送醫。

1輛貨櫃車今天下午在萬瑞快速道路接中山高匝道側翻，駕駛人受困車內。記者邱瑞杰／攝影
1輛貨櫃車今天下午在萬瑞快速道路接中山高匝道側翻，駕駛人受困車內。記者邱瑞杰／攝影
1輛貨櫃車今天下午在萬瑞快速道路接中山高匝道側翻，消防人員花了1個多小時救出受困的駕駛人送醫。記者邱瑞杰／攝影
1輛貨櫃車今天下午在萬瑞快速道路接中山高匝道側翻，消防人員花了1個多小時救出受困的駕駛人送醫。記者邱瑞杰／攝影
1輛貨櫃車今天下午在萬瑞快速道路接中山高匝道側翻，消防人員花了1個多小時救出受困的駕駛人送醫。記者邱瑞杰／攝影
1輛貨櫃車今天下午在萬瑞快速道路接中山高匝道側翻，消防人員花了1個多小時救出受困的駕駛人送醫。記者邱瑞杰／攝影

警察 國道

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