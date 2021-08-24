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消防車馳援與中華電信工程車相撞翻車 義消輕傷
台北市中山區樂群三路、敬業三路口今天早上發生消防車與中華電信工程車相撞車禍，消防車當場翻車，車上水線散落滿地，駕駛王姓義消手、腳擦挫傷；開工程車的伍姓駕駛無傷。據了解，王姓義消因趕往火場救援，有任務在身，行經紅燈未停，且有鳴笛；後續由交通大隊鑑定釐清肇事責任。
警方調查，伍男（39歲）今天早上10點多，開中華電信工程車行經樂群三路、敬業三路口，與57歲王姓義消開的消防車撞上，伍男無傷，王姓義消則因車輛翻車，手、腳有擦挫傷；路過民眾報案，小型吊臂車趕往現場將消防車扶正。
警方說，王姓義消當時前往內湖區內湖路一段的火場救援，雖行經紅燈未停，但有鳴笛，後續將由交通大隊鑑定肇事責任；伍男、王姓義消均無酒駕。
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