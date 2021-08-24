快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消防車馳援與中華電信工程車相撞翻車 義消輕傷

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

北市中山區樂群三路、敬業三路口今天早上發生消防車與中華電信工程車相撞車禍，消防車當場翻車，車上水線散落滿地，駕駛王姓義消手、腳擦挫傷；開工程車的伍姓駕駛無傷。據了解，王姓義消因趕往火場救援，有任務在身，行經紅燈未停，且有鳴笛；後續由交通大隊鑑定釐清肇事責任。

警方調查，伍男（39歲）今天早上10點多，開中華電信工程車行經樂群三路、敬業三路口，與57歲王姓義消開的消防車撞上，伍男無傷，王姓義消則因車輛翻車，手、腳有擦挫傷；路過民眾報案，小型吊臂車趕往現場將消防車扶正。

警方說，王姓義消當時前往內湖區內湖路一段的火場救援，雖行經紅燈未停，但有鳴笛，後續將由交通大隊鑑定肇事責任；伍男、王姓義消均無酒駕

台北市中山區樂群三路、敬業三路口今天早上發生消防車與中華電信工程車相撞車禍。記者蔡翼謙／翻攝
台北市中山區樂群三路、敬業三路口今天早上發生消防車與中華電信工程車相撞車禍。記者蔡翼謙／翻攝
台北市中山區樂群三路、敬業三路口今天早上發生消防車與中華電信工程車相撞車禍。記者蔡翼謙／翻攝
台北市中山區樂群三路、敬業三路口今天早上發生消防車與中華電信工程車相撞車禍。記者蔡翼謙／翻攝

車禍 北市 酒駕

延伸閱讀

工地主任李義祥明知工程車電瓶有問題卻沒換 釀悲劇

影／台南工廠凌晨大火 百名消防、義消7小時滅火

煮飯「轟」一聲釀火警驚動12輛消防車 疑因老鼠惹禍

下周一公布太魯閣號事故事實資料 運安會：隧道口撞到工程車僅17秒

相關新聞

金山、瑞芳警分局長交接 市警局長期勉守護新北家園

新北市金山、瑞芳警分局新、卸任分局長都在今天交接，市警局長黃宗仁在布達典禮中，要求分局長秉持「基層優先，人民最大；治安不...

影／基隆海大防波堤外釣客落海 被救起時已死亡

住在台北的林姓男子今晚到台灣海洋大學小艇碼頭釣魚時，不慎落海。消防人員趕赴現場救援時，發現他漂浮海面，臉部朝下，救起時已...

掌高雄幅員最大警分局 許健基：用最短時間熟悉地方

高雄市17個警分局中，六龜警分局所轄幅員最大，今天走馬上任的六龜分局長許健基說，他會用最短時間熟悉地方，接地氣做好人民保...

男子跳下嘉南大圳 台南消防員3度動員搜救仍未尋獲

台南市38歲蔡姓男子疑因與家人爭吵情緒低落，下午4點多跳下六甲區珊瑚路旁的嘉南大圳；台南市消防局動員近10個分隊人員搜尋...

基市警察局長交接 劉耀欽今上任

基隆市新任警察局長劉耀欽今天上任，由曾任基隆市警察局長的警政署警政委員詹永茂監交。基隆市長林右昌出席交接典禮時，期勉劉耀...

澎湖縣警察局長換人 陳宗能宣誓就職

澎湖縣警局首長今天起異動，在內政部警政署警政委員張春波監交下，新任局長陳宗能從劉鴻烈手中接下印信，並與同仁分享「專業要強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。