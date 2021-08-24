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南警卸、新任分局長聯合交接 最大亮點是他

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市政府警察局今下午辦理卸、新任分局長聯合交接典禮，由警察局長方仰寧主持，其中，曾因去年長榮大學女大生事件調任市警局保安科長的前歸仁分局長楊慶裕，重新派任新化警分局長，成為全場焦點。

楊慶裕是中央警察大學行政警察學系55期、警察政策研究所畢業，歷任南市警局交通警察大隊大隊長、麻豆、歸仁分局分局長。

市警局說，楊慶裕因去年在歸仁分局任職期間，督辦長榮大學外籍女學生命案疏失，調整為內勤職務；出任本局保安科科長。楊克盡職責，對執掌業務用心辦理，近期執行各項大型活動及廟會遶境勤務，勇於任事，工作認真，經警政署核定，調任新化警分局長。

適逢市警局修改組織編制，新增警政監職缺，由公關室主任陳嘉得陞任。市警局說，陳嘉得是警大行政警察科52期畢業，歷任本局保防科專員、公共關係室主任，經考核工作表現優異，特別陞任警政監職務。原第五分局分局長李名昌陞任保五總隊主任秘書，原學甲分局長翁誌宏調任金門縣警局副局長，原新化分局長余鴻恩調任南投縣政府警察局副局長。

新任分局長名單如下：第五分局分局長洪頂力（原歸仁分局長）、歸仁分局長邱顯良（原麻豆分局長）、麻豆分局長許敏能（原玉井分局長）、新化分局長楊慶裕（原保安科長）、學甲分局長王子雄（原台中市政府警察局保安警察大隊大隊長）、玉井分局長林獻力（原警政署後勤科長）。

方仰寧也強調當前南警當前警務重點分別為一，持續檢肅非法，淨化治安。二，堅守崗位，展現防疫成效。三，關心基層，以身作則。

台南市政府警察局今下午辦理卸、新任分局長聯合交接典禮，由警察局長方仰寧（左一）主持。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局今下午辦理卸、新任分局長聯合交接典禮，由警察局長方仰寧（左一）主持。記者謝進盛／攝影
市警局長方仰寧宣示掃黑不鬆手。記者謝進盛／攝影
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新任學甲警分局長王子雄。記者謝進盛／攝影
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新任玉井警分局長林獻力。記者謝進盛／攝影
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市警局保安科長楊慶裕調派新化警分局長。記者謝進盛／攝影
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