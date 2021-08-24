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備取警大二技第一名已絕望 未料有人退訓讓他得償所望

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局大墩所警員陳柏叡今年順利考取警大二技，但同所同組的同事林孟寬，卻是備取第一名，今年6月放榜時，讓林好失望，因為錄取名額只有10人，林心想只能振作精神，明年再來時，近日林卻收到警大通知，有錄取者因故退訓，告知他備取上榜，讓他一陣狂喜，黎明所長林澤聰也在今天贈上書法家的墨寶「有志竟成」，為他祝賀。

台中市第四警分局表示，派出所警員陳柏叡、林孟寬接連錄取警大二技，可喜可賀，陳、林二人原本都是大墩所的同組同事，一起巡邏、一起值勤，也一起為考試努力，因為警大二技還需要比功獎積分，也讓林在準備考試之餘，不斷在勤務工作努力，很多同事都知道，林熬夜爆肝抓酒駕付出的努力，就是希望此次能順利高中。

四分局表示，但沒想到今年6月放榜時，陳順利考上，但林卻是備取第一名，林像被潑了一桶冷水一樣，因為今年錄取名額只有10人，有300多人報考，錄取率為2.7％，可能備取上榜無望，分局長官、同事都鼓勵他明年再接再厲，沒想到近日他卻收到警大來函通知，告知備取上榜，讓他得償夙願，分局長官、同事都替他高興。

因林孟寬後來因派出所的六年條款，從原任職的大墩所轉到黎明所，黎明所長林澤聰得知好消息後，邀請轄區知名書法家姜俊任揮毫贈送「有志竟成」、「天道酬勤」等墨寶，期勉林孟寬持續砥礪前行，成為同仁榜樣與楷模。

林孟寬說，電影「阿甘正傳」有句知名台詞，「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道你將會得到什麼」，沒想到他是人生如戲，備取第一也上順利上榜，這些過程及轉折，讓他更加珍惜這次得來不易的機會，並期許自己在這2年的進修生涯，能努力充實精進自己

黎明所長林澤聰表示，警職工作雖然辛苦，但在工作之餘保有進取的心實屬不易，也鼓勵其他同仁在從警生涯立定志向，確立目標不受侷限，並勇敢追尋實現自我，讓生命創造更多可能。

台中市第四警分局黎明所警員林孟寬，今年以備取第一名之姿，順利考取警大二技，所長林澤聰邀轄內書法家，寫來墨寶祝賀。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局黎明所警員林孟寬，今年以備取第一名之姿，順利考取警大二技，所長林澤聰邀轄內書法家，寫來墨寶祝賀。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局黎明所警員林孟寬，今年以備取第一名之姿，順利考取警大二技，所長林澤聰邀轄內書法家，寫來墨寶祝賀。圖／第四警分局提供
台中市第四警分局黎明所警員林孟寬，今年以備取第一名之姿，順利考取警大二技，所長林澤聰邀轄內書法家，寫來墨寶祝賀。圖／第四警分局提供

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