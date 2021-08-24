快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「六師弟」偏好哀鳳連偷6次 警察火了拘提到案

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名蘇姓慣竊最近2個月間，在淡水地區連續竊盜至少6次，每次都鎖定路邊臨停沒鎖門的貨車行竊，尤其偏好偷iPhone。由於當地警方早就很熟悉他，調閱監視器一眼就認出，但屢次通知皆不理會，直接拘提到案。

警方指出，6、7月間，淡水區中山北路一段、新生街附近、以及中正東路巷弄內，陸續有民眾報案6起車內財物失竊，共通點都是臨停貨車，小偷似乎很清楚工人忙著送貨或施工，常常把財物留在車上且無隨手鎖門習慣，總共被偷走5支iPhone和貨款現金數萬元。

經調閱監視器，發現都是同1名竊嫌，走路經過貨車時探頭探腦，一旦發現車窗沒關，便直接伸手從儀表板上方偷走iPhone手機，或者路過之後又折返，打開車門拎走座椅上的手提包。

由於竊嫌體型肥胖，其實警方早已認出是轄內列管的36歲蘇姓慣竊，他因體型、髮型、長相神似某香港諧星，被警員私下稱為「六師弟」。蘇嫌平日遊手好閒，偶而打零工，明知工人賺錢辛苦，卻因熟悉工人的生活習慣，專偷工人財物。

警方明知蘇嫌身分，但屢次到宅送交通知單請他到派出所協助調查，他都拒絕到案。員警於是完整蒐集相關證據聲請拘票，20日將他拘提到案。即使警方出示清楚拍下他偷竊過程的監視器畫面，蘇嫌仍矢口否認行竊，警詢之後依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。

淡水警分局呼籲民眾停車離開前，應先檢查車門是否確實上鎖、車窗是否關閉，並避免將貴重財物放置於車內，即使只是短暫停車也切勿大意，以免引起歹徒覬覦。

蘇嫌走路經過貨車，又折返打開車門，拎走座椅上的手提包。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌走路經過貨車，又折返打開車門，拎走座椅上的手提包。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌體型肥胖，特徵明顯。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌體型肥胖，特徵明顯。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌走路經過貨車時探頭探腦，發現車窗沒關，直接伸手從儀表板上方偷走iPhone手機。記者林昭彰／翻攝
蘇嫌走路經過貨車時探頭探腦，發現車窗沒關，直接伸手從儀表板上方偷走iPhone手機。記者林昭彰／翻攝

淡水 竊盜 iPhone 偷竊

延伸閱讀

蘋果正在測試螢幕下指紋辨識 但可能不會用在今年iPhone 13

蘋果測試屏下指紋辨識

竊嫌食髓知味 偷12台冷氣機再偷鋼條難逃法網

iPhone 13沒螢幕Touch ID！未來與Face ID配置不同機型

相關新聞

金山、瑞芳警分局長交接 市警局長期勉守護新北家園

新北市金山、瑞芳警分局新、卸任分局長都在今天交接，市警局長黃宗仁在布達典禮中，要求分局長秉持「基層優先，人民最大；治安不...

影／基隆海大防波堤外釣客落海 被救起時已死亡

住在台北的林姓男子今晚到台灣海洋大學小艇碼頭釣魚時，不慎落海。消防人員趕赴現場救援時，發現他漂浮海面，臉部朝下，救起時已...

掌高雄幅員最大警分局 許健基：用最短時間熟悉地方

高雄市17個警分局中，六龜警分局所轄幅員最大，今天走馬上任的六龜分局長許健基說，他會用最短時間熟悉地方，接地氣做好人民保...

男子跳下嘉南大圳 台南消防員3度動員搜救仍未尋獲

台南市38歲蔡姓男子疑因與家人爭吵情緒低落，下午4點多跳下六甲區珊瑚路旁的嘉南大圳；台南市消防局動員近10個分隊人員搜尋...

基市警察局長交接 劉耀欽今上任

基隆市新任警察局長劉耀欽今天上任，由曾任基隆市警察局長的警政署警政委員詹永茂監交。基隆市長林右昌出席交接典禮時，期勉劉耀...

澎湖縣警察局長換人 陳宗能宣誓就職

澎湖縣警局首長今天起異動，在內政部警政署警政委員張春波監交下，新任局長陳宗能從劉鴻烈手中接下印信，並與同仁分享「專業要強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。