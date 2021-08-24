「六師弟」偏好哀鳳連偷6次 警察火了拘提到案

新北市1名蘇姓慣竊最近2個月間，在淡水地區連續竊盜至少6次，每次都鎖定路邊臨停沒鎖門的貨車行竊，尤其偏好偷iPhone。由於當地警方早就很熟悉他，調閱監視器一眼就認出，但屢次通知皆不理會，直接拘提到案。

警方指出，6、7月間，淡水區中山北路一段、新生街附近、以及中正東路巷弄內，陸續有民眾報案6起車內財物失竊，共通點都是臨停貨車，小偷似乎很清楚工人忙著送貨或施工，常常把財物留在車上且無隨手鎖門習慣，總共被偷走5支iPhone和貨款現金數萬元。

經調閱監視器，發現都是同1名竊嫌，走路經過貨車時探頭探腦，一旦發現車窗沒關，便直接伸手從儀表板上方偷走iPhone手機，或者路過之後又折返，打開車門拎走座椅上的手提包。

由於竊嫌體型肥胖，其實警方早已認出是轄內列管的36歲蘇姓慣竊，他因體型、髮型、長相神似某香港諧星，被警員私下稱為「六師弟」。蘇嫌平日遊手好閒，偶而打零工，明知工人賺錢辛苦，卻因熟悉工人的生活習慣，專偷工人財物。

警方明知蘇嫌身分，但屢次到宅送交通知單請他到派出所協助調查，他都拒絕到案。員警於是完整蒐集相關證據聲請拘票，20日將他拘提到案。即使警方出示清楚拍下他偷竊過程的監視器畫面，蘇嫌仍矢口否認行竊，警詢之後依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。