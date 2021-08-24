違停窄巷導致塞車遭開單 女駕駛拍影片傳臉書反控警察

一名女子今年5月將轎車違停在台北市中山區林森北路399巷內搬貨遭檢舉，警方到場勸阻女子離開，女子不聽，稱自己只是暫時停車，還罵警方「有你們這種人民的保母真丟臉」，並全程對警方錄影。昨天女子將影片貼在臉書社團，文中稱「你們真的沒必要這樣子」。中山警分局今天也公布密錄器影片澄清，內容指出女子違停在先，警方無過度執法。

女子貼文指出，「看人家下貨才一下而已，你們這些警察真的沒必要這樣子，疫情期間怎麼不懂得保持安全距離」；她貼出的影片內容顯示，她確實紅線違規停車；警方到場請她出示身分證或駕照，她反問警方「啊你現在是在幹嘛？」不斷稱「我一定會申訴你」、「看我在搬運，你一樣要開單」、「我是在工作」。

警方今天公布密錄器影片，影片指出，女子違停窄巷讓其他汽車無法通行，警方依規定對女子開單。

警方調查，該案發生在今年5月29日下午4點多，中山分局中山二派出所是接獲民眾檢舉，才派警員到現場取締，確實有一輛租賃轎車違規停車，女駕駛正在搬運物品。