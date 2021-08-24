影／紅線違停愛車被拖吊 他肉身阻攔「盧」也沒有用

有網友在「爆料公社」上傳一段影片，高雄市三民區義明街上，一輛轎車的車主疑似要找朋友，因為找不到車位，於是違規停在紅線上。不久之後有拖吊車開到定點，準備拖走違停轎車，當車主聽到廣播後，違停轎車已被拖到馬路中，沒想到車主竟然衝出來肉身阻攔，要求把車卸下。車主還將車門打開，緊拉門把不放，甚至嘗試撕掉車上封條。車主不斷與拖吊人員爭執，雙方僵持不下，直到警方到場制止，車主才放棄爭執，辯稱開車門是想上車，一起到拖吊場，誇張行為全被拍下來。

警方表示，由於拖吊車已完成作業程序，車輛也進入車道，無法將車歸還車主。結果這名違停紅線的車主，被開罰900元，還要付拖吊費千元。警方也提醒，若撕掉車上封條，這樣的行為可以依妨害公務送辦。 高雄市三民區義明街上，一輛轎車的車主因為找不到車位，違停在紅線上。當拖吊車要拖走違停轎車時，車主竟然衝出來肉身阻攔，還打開車門，緊拉門把不放。圖／翻攝「爆料公社」