影／新、卸任警分局長布達 盧秀燕勉首重治安、交通

台中市警察局今早舉行卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，台中市警局共9名分局長、大隊長異動，與本市副局長、督察長、大隊長等人榮陞，今由台中市長盧秀燕主持，並強調此波調動規模雖大，但能讓台中市治安、交通、為民服務做得更好。

盧秀燕主持台中市警局卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，會後指出，這波人事調動規模相當大，7位警政首長獲得拔擢，出任他縣市與中央新職，另外有其他警政系官警進入台中市大家庭，台中市9名分局長、大隊長異動，透過適才適所部屬，讓台中市治安、交通、為民服務做得更好。

台中市警察局局長蔡蒼柏表示，警察的工作就是治安與交通，警察局的目標是讓台中市民案居樂業、交通安全順暢。

台中市警察局職務調整部分如下：

本局副局長劉耀欽調任基隆市警察局局長，本局督察長邱文亮及刑事警察局副局長鄧學鑫調任本局副局長，南投縣政府警察局局長呂新財調任本局督察長、副局長陳世寶調陞本局警政監，本局第六分局分局長吳耀南及刑事警察大隊大隊長陳炯旭分別調陞保安警察第二總隊及航空警察局主任秘書，本局保安警察大隊大隊長王子雄及民防管制中心主任許豐統分別調任台南市政府警察局學甲分局分局長及新竹縣政府警察局副局長。

其餘異動分局長及大隊長等9人經歷如下：

一、第一分局分局長張啟祥，中央警察大學行政警察學系52期、國立政治大學公共行政研究所碩士，曾任台北市政府警察局後勤科科長、本局清水分局分局長。

二、第二分局分局長陳家銘，中央警察大學行政警察學系52期、警政研究所碩士，曾任本局公共關係室主任、保安警察大隊大隊長、東勢、霧峰分局分局長。

三、第六分局分局長蔡元戎，中央警察大學戶政學系52期、逢甲大學公共政策研究所碩士，曾任本局訓練科科長、保安警察大隊大隊長、東勢、太平、第二分局分局長。

四、霧峰分局分局長李建興，中央警察大學行政警察學系56期、東海大學社會科學研究所碩士，曾任本局公共關係室主任、保安警察大隊大隊長、大甲分局分局長。

五、清水分局分局長游永中，中央警察大學行政警察學系53期、國立政治大學行政管理研究所碩士，曾任苗栗縣警察局副局長、內政部警政署公共關係室科長、高雄市政府警察局旗山分局分局長。

六、大甲分局分局長吳燕山，中央警察大學戶政學系58期、警政研究所碩士，曾任內政部警政署國道公路警察局大隊長、交通科科長、台東縣警察局副局長、本局和平分局分局長。

七、和平分局分局長陳祥麟，中央警察大學資訊管理學系58期、資訊管理研究所碩士，曾任本局交通警察大隊副大隊長、霧峰、第二分局副分局長、資訊室主任。

八、刑事警察大隊大隊長林明佐，中央警察大學行政警察學系60期、國立政治大學國際事務與策略研究所碩士，曾任內政部警政署刑事警察局紀錄科科長、偵查第四大隊大隊長。