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金門縣警察局交接 新任局長廖高江走馬上任

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門警察局新卸任局長交接典禮於今日假縣警局舉行，由金門縣長楊鎮浯主持，楊鎮浯感謝卸任局長蔡祥春在金門服務期間，屢破多項重大刑事案件，也期許警局在新任局長廖高江的領導之下，持續全心全力投入金門的治安維護工作，讓民眾的生命財產安全能夠獲得保障。

金門縣警局長新卸任交接典禮，由縣長楊鎮浯（後右）、內政部警政署警政委員徐緒昕（後左）監交，新任局長廖高江（前右）接下重任。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局長新卸任交接典禮，由縣長楊鎮浯（後右）、內政部警政署警政委員徐緒昕（後左）監交，新任局長廖高江（前右）接下重任。記者蔡家蓁／攝影

今天的交接典禮於上午9時30分，在警察局4樓視聽室舉行，由縣長楊鎮浯主持布達，內政部警政署警政委員徐緒昕監交印信，場面簡單隆重。

楊鎮浯感謝卸任蔡局長在金門服務期間，屢破多項重大刑事案件，其中破獲毒品案件122件128人，查扣毒品總重550.71公克，有效遏止毒品入侵校園；且全力配合縣府協助各項防疫工作，如協尋居家檢疫或隔離失聯者、配合執行智慧科技輔助居家隔離（檢疫）、複查確診案例、投入邊境管制防疫及執行疫苗接種大型施打站安全維護工作等等，共同守住「零確診」，成功守護金門鄉親健康。

楊鎮浯提及，警局的各項專案工作，在蔡局長任內均能圓滿達成外，勤務的評比屢獲佳績，於去年度獲得交通部金安獎離島組第1名肯定，內政部警政署今借重其長才，拔擢出任桃園市政府警察局督察長，相信以他的工作能力，未來一定可以勝任新職。

新任局長廖高江，民國48年生，中央警察大學48期行政警察系畢業，歷任保安警察第二總隊大隊長、花蓮縣警察局副局長、桃園縣政府警察局公共關係室主任、保安警察大隊大隊長、桃園市政府警察局保安警察大隊大隊長、大園分局、中壢分局、桃園分局分局長及內政部警政署公共關係室警監督察、法制室主任等重要職務。

新任副局長由翁誌宏接任，中央警察大學57期畢業，歷任內政部警政署人事室科員、專員、科長、警察機械修理廠人事管理員、民防防情指揮管制所、保安警察第五總隊、鐵路警察局及臺南市政府警察局人事室主任、保安警察大隊、交通警察大隊大隊長及學甲分局分局長等重要職務。

金門縣警察局新卸任局長交接典禮於今日假縣警局舉行，會後貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局新卸任局長交接典禮於今日假縣警局舉行，會後貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局長新卸任交接典禮，由縣長楊鎮浯主持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警局長新卸任交接典禮，由縣長楊鎮浯主持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局新卸任局長交接典禮於今日假縣警局舉行，新任警察局長廖高江宣誓就職。記者蔡家蓁／攝影
金門縣警察局新卸任局長交接典禮於今日假縣警局舉行，新任警察局長廖高江宣誓就職。記者蔡家蓁／攝影

警察 金門

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