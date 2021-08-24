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8旬老翁下雨天外出買物跌倒 感慨兒女失聯少探望

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區一名8旬老翁日前下雨天出門買物資，回家時手上大包小包，正要過馬路時不慎滑倒，派出所警員看到立刻上前關心。警詢後知道他一人獨居，兒女又少來探望，語氣間略顯心寒；警方一邊幫老翁打傘拿物資、一邊陪他聊天返家，並說「往後有任何協助，歡迎隨時來派出所」，給老翁一分人間溫暖。

港墘派出所副所長蔡佾錩（右）和警員王偉真（左），徒步陪同8旬老翁返家。記者翁至成／翻攝
港墘派出所副所長蔡佾錩（右）和警員王偉真（左），徒步陪同8旬老翁返家。記者翁至成／翻攝

港墘派出所副所長蔡佾錩、警員王偉真，日前下午4時許見到有一名老翁在所前跌倒，雖無人報案但主動關心。經了解，他剛去賣場買完家中所需物資，年紀逾8旬，無失智但因天雨路滑，一個重心不穩就跌坐在地。

警方先檢視老翁的身體傷勢，無大礙後幫忙提重物和打傘，並詢問「你要去哪裡？」他回說「正要回家」，警詢問地址後發現路程不到5分鐘，決定徒步與老翁返家，陪他聊聊天。

路途中，老翁說到兒女已多年未來探望、甚至是聯絡都沒有，心中非常感慨，警方安慰老翁，並說「歡迎隨時來派出所找我們聊聊天」。平安送到家後，老翁感謝警方的關心，十分感動。

港墘派出所警方主動關心跌倒的8旬老翁，幫忙提重物和打傘。記者翁至成／翻攝
港墘派出所警方主動關心跌倒的8旬老翁，幫忙提重物和打傘。記者翁至成／翻攝

獨居 失智

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