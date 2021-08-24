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高雄六旬婦失聯4日 柴山尋獲呈坐姿、頭朝下明顯死亡

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

警消獲報後動員搜索，今在柴山山海宮北側小徑發現林姓婦人，已明顯死亡。圖/民眾提供
警消獲報後動員搜索，今在柴山山海宮北側小徑發現林姓婦人，已明顯死亡。圖/民眾提供

高雄柴山秘境日前才有一名66歲余姓老翁走失喪命，22日警消又接獲報案，一名59歲林姓婦人，疑似在柴山一帶失聯，警消動員搜索2天，今在接近軍事管制區的小徑斜坡上，發現林婦身影；林婦呈坐姿、頭朝下，身體無外傷，警方已通知家屬到場處理。

據了解，20日下午3時許，林婦女兒因聯繫不上母親，到租屋處尋找也沒發現有留下訊息，手機關機，因擔心安危，隔天晚間8時許，著急跑到前鎮分局瑞隆路派出所報案。

警方根據林婦手機最後定位位置，確認失聯地在柴山一帶，另根據監視器畫面，確認林婦是搭乘計程車至中山大學附近下車，隨後徒步往柴山一帶走去。

警消確認林婦位置後，隨即動員人力搜索，經兩日搜尋，今上午在柴山山海宮北側小徑，接近軍事管制區的斜坡上，發現林婦身影；消防人員到場時，林呈坐姿，頭部朝下，無外傷，已明顯死亡，通知家屬到場；至於詳細死亡原因，正由警方報警檢察官相驗釐清。

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