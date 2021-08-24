海外假交友投資女子被騙 國泰世華行員助警阻詐78萬元

國泰世華銀行台南永康分行發現民眾臨櫃匯款時「一直講手機」，主動協助警方成功攔阻詐騙案；永康警分局副分局長章振國、轄區大橋派出所所長王棋賝今天代表分局前往頒發感謝狀及獎勵金，感謝行員積極協助保住市民財產安全。

警方表示，月中永康分行許姓經理及林姓行員受理施姓女子欲匯款美金2萬8千元至一家中國大陸工藝品公司帳戶，行員發覺施女在辦理匯款作業時頻繁使用手機與人對話，關心詢問匯款目的，發覺有異報案，永康分局大橋派出所員警到場、施女表示同學在中國大陸工作，雙方預計合夥投資一家工藝品公司，因大陸無法直接匯款來台，後續如有獲利將由一名陌生且僅視訊見面過男性友人，協助將款項自香港匯入台灣。

經員警與行員苦苦相勸，告訴施女投資公司股權應尋求正確管道，以證券公司及銀行為投資媒介，避免將資金直接匯入陌生個人或公司帳戶，以免遇到投資詐騙，求助無門，施女後來發覺遭詐騙並放棄匯出約78萬元。