冒用高市議員郭建盟名義借錢 婦人險受騙

高雄市1名婦人接到詐騙電話，對方竟佯稱是市議員郭建盟，要向她周轉35萬元；婦人長期支持郭，還真要去匯款，幸好女兒發覺有異，婦人及時詢問郭建盟，才知道險些上當。

郭建盟今天上午表示，嚴厲譴責詐騙集團假冒他的名義，四處跟支持者借錢，損及民眾權益及他的名譽，也澄清自己絕不會跟市民朋友借錢，提醒市民留意，切勿上當被騙。

據了解，64歲的楊姓婦人昨天上午10點在家裡接到不明電話，對方自稱是郭建盟，要向她借35萬元付「工程款」。她以為議員遇到困難，還說自己身上只有20萬元，對方便把帳號給她，要她匯款。楊婦覺得 電話聲吵雜，但聽聲音又很像郭建盟，便也準備到銀行匯款。