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冒用高市議員郭建盟名義借錢 婦人險受騙

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市1名婦人接到詐騙電話，對方竟佯稱是市議員郭建盟，要向她周轉35萬元；婦人長期支持郭，還真要去匯款，幸好女兒發覺有異，婦人及時詢問郭建盟，才知道險些上當。

郭建盟今天上午表示，嚴厲譴責詐騙集團假冒他的名義，四處跟支持者借錢，損及民眾權益及他的名譽，也澄清自己絕不會跟市民朋友借錢，提醒市民留意，切勿上當被騙。

據了解，64歲的楊姓婦人昨天上午10點在家裡接到不明電話，對方自稱是郭建盟，要向她借35萬元付「工程款」。她以為議員遇到困難，還說自己身上只有20萬元，對方便把帳號給她，要她匯款。楊婦覺得 電話聲吵雜，但聽聲音又很像郭建盟，便也準備到銀行匯款。

雖然楊婦與郭建盟熟識，也有郭的電話，但楊婦的女兒得知議員要向媽媽借錢，而且電話號碼並不是原來的電話號碼，覺得奇怪，要她和郭建盟再次確認。楊婦打電話給郭建盟，郭驚覺詐騙集團假冒他名義向選民借錢，怕支持者受騙，立即請楊婦向新興警分局前金分駐所報案，才阻擋楊婦受騙。

楊姓婦人昨天向警方報案，說有人冒用議員郭建盟的名義向她借錢。記者林保光／翻攝
楊姓婦人昨天向警方報案，說有人冒用議員郭建盟的名義向她借錢。記者林保光／翻攝

詐騙集團

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