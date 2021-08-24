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影／紅線違停堵巷道！女錄影反嗆警：我在下貨
一名女駕駛在台北市中山區林森北路一處狹窄巷道，紅線臨停下貨，結果堵住道路妨礙通行，警員到場要求她離開並開單，女子卻反嗆「我們在搬運東西、在工作」，還拿出手機錄下全程，揚言要提出申訴。
事後有網友將女子錄下的影片上傳至臉書《爆料公社公開版》，上傳者在PO文中提到，「看人家下貨才一下而已，你們這些警察真的沒必要這樣子，疫情期間怎麼不懂得保持安全距離，錄影中，警察說可以申訴他」、「濫用職權，有牌流氓？」只是，原本是來討拍取暖的，卻被網友們直言「太白目了！」
大多數網友一致力挺警員，並紛紛留言表示，「紅線依法早就不得臨停」、「違規就違規，講這麼多廢話」、「神邏輯，下貨就可以合理停紅線嗎？」、「現在是違法都能理直氣壯就對了？」、「警察不開單都對不起自己了」、「不解，你違規在先，還態度那麼差，怎麼好意思po！！還理直氣壯的，如果我是警察絕對幫你開好開滿」。
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