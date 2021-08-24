影／紅線違停堵巷道！女錄影反嗆警：我在下貨

一名女駕駛在台北市中山區林森北路一處狹窄巷道，紅線臨停下貨，結果堵住道路妨礙通行，警員到場要求她離開並開單，女子卻反嗆「我們在搬運東西、在工作」，還拿出手機錄下全程，揚言要提出申訴。

事後有網友將女子錄下的影片上傳至臉書《爆料公社公開版》，上傳者在PO文中提到，「看人家下貨才一下而已，你們這些警察真的沒必要這樣子，疫情期間怎麼不懂得保持安全距離，錄影中，警察說可以申訴他」、「濫用職權，有牌流氓？」只是，原本是來討拍取暖的，卻被網友們直言「太白目了！」