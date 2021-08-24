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影／阿公昏困浴室喊救命 幸遇房東及時通報破門救人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬李姓老翁前天上午在浴室洗澡時，因血糖低、空氣不流通，昏倒在浴室內，動彈不得，李翁氣息微弱呼喊「救命」，幸好當時巡房的宋姓女房東聽到，及時前往查看，但因老翁房門有上鐵鍊內鎖，宋趕緊消防隊到場破門，把昏倒在浴室的李翁救出，並協助李翁就醫，才沒讓狀況惡化，到場警、消也讚許宋女的細心。

台中市北區七旬李姓老翁獨居在三民路某大樓，前天上午9時許起床盥洗，疑似因為沒有進食，導致血糖過低，加上浴室通風不良，李翁突然全身無力，昏倒在浴室內，李翁倒臥在浴室內無力起身，不斷以虛弱的氣息，喊著「救命」，但因十分小聲，附近鄰居都無聽到。

幸好宋姓女房東當時正好巡房經過，聽到李翁房門外有聲響，仔細一聽發現是李翁在呼救，趕緊拿備用鑰匙要開門，但發現李翁的房門有加鐵鍊內鎖，只好通知警、消到場破門。

第二幾分局育才所警員李昱陞、邱佳嶔、施皓瀛獲報到場，與消防人員一起破門進入房間內，合力將倒在浴室內的李翁救出。

經救護人員檢傷後，李翁直說已無大礙，他稱患有糖尿病，擔任保全退休後，與家人因故失和獨自租套房居住，早上起床後還沒吃早餐，想先洗個熱水澡，沒想到空氣不流通而昏倒，感謝房東、警、消人員的協助。

現場警、消考慮到李翁年事已高，擔心李翁昏倒後引發其他後遺症，還是在勸說下，將李翁送往醫院治療。

第二警分局呼籲，隨著高齡化趨勢及家庭結構改變，使得獨居老人日益增多，期望民眾能秉持敦親睦鄰、守望相助精神，若是發現獨居長輩有異狀或任何需要警方協助情事，可立即撥打110報案專線請求協助。

台中市北區七旬李姓老翁前天昏倒在浴室，幸好遇到房東巡房發現，通知警、消破門，才沒釀成意外。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區七旬李姓老翁前天昏倒在浴室，幸好遇到房東巡房發現，通知警、消破門，才沒釀成意外。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區七旬李姓老翁前天昏倒在浴室，幸好遇到房東巡房發現，通知警、消破門，才沒釀成意外。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區七旬李姓老翁前天昏倒在浴室，幸好遇到房東巡房發現，通知警、消破門，才沒釀成意外。記者陳宏睿／翻攝

獨居老人 房東

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