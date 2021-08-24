火爆男國道急煞砸車...只因被後方大貨車按喇叭

台中市民廖姓男子3月間駕駛自小客車上國道1號高速公路，因車身向右偏移車道，後方大貨車劉姓駕駛見狀按喇叭，引起不滿廖不滿，竟超車煞停，阻擋劉的大貨車前行，廖下車持飲料玻璃瓶丟擲、及持棒球棍揮砸大貨車，經劉報警查獲，廖犯後坦承犯行，台中地檢署今天依強制、毀損罪將廖男起訴。

起訴書指出，30歲的廖男於2017年11月間，因妨害風化、強盜等案件，被判刑6 月、1年10月，合併定應執行刑為有期徒刑2年2月確定，2020年2月假釋縮刑期滿出獄。

廖男於今年3月20日下午，駕駛自小客車沿國道1號高速公路內側車道由南往北行駛，因車身右偏移車道，適劉男駕駛大貨車（快遞公司），沿同路段中間車側行駛，劉見狀鳴按喇叭示警，致廖心生不滿。