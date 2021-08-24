快訊

BNT獲美藥證！藥商可申請進口 食藥署：但恐等四個月

把人拖進電梯畫面曝光！陸主持人被爆伸狼爪 下藥性侵女藝人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火爆男國道急煞砸車...只因被後方大貨車按喇叭

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民廖姓男子3月間駕駛自小客車上國道1號高速公路，因車身向右偏移車道，後方大貨車劉姓駕駛見狀按喇叭，引起不滿廖不滿，竟超車煞停，阻擋劉的大貨車前行，廖下車持飲料玻璃瓶丟擲、及持棒球棍揮砸大貨車，經劉報警查獲，廖犯後坦承犯行，台中地檢署今天依強制、毀損罪將廖男起訴。

起訴書指出，30歲的廖男於2017年11月間，因妨害風化、強盜等案件，被判刑6 月、1年10月，合併定應執行刑為有期徒刑2年2月確定，2020年2月假釋縮刑期滿出獄。

廖男於今年3月20日下午，駕駛自小客車沿國道1號高速公路內側車道由南往北行駛，因車身右偏移車道，適劉男駕駛大貨車（快遞公司），沿同路段中間車側行駛，劉見狀鳴按喇叭示警，致廖心生不滿。

廖男於國道1號高速公路北上168.7公里處，自該路段最外側減速車道加速超越劉所駕駛的大貨車，並向左變換車道至外側車道後，再跨行車道及減速並於外側車道上煞停，廖繼而下車，持飲料玻璃瓶丟擲及持棒球棍揮砸大貨車，致劉的大貨車駕駛座車門鈑金凹損、前擋風玻璃及駕駛座車窗玻璃破損。經被害人報警循線查獲。

廖男駕駛自小客車上國道1號高速公路，因車身向右偏移車道，後方大貨車劉姓駕駛見狀按喇叭，引起不滿廖不滿，竟超車煞停，阻擋劉的大貨車前行，廖下車持飲料玻璃瓶、及持棒球棍揮砸大貨車，台中地檢署依強制、毀損罪將廖男起訴。圖／本報資料照
廖男駕駛自小客車上國道1號高速公路，因車身向右偏移車道，後方大貨車劉姓駕駛見狀按喇叭，引起不滿廖不滿，竟超車煞停，阻擋劉的大貨車前行，廖下車持飲料玻璃瓶、及持棒球棍揮砸大貨車，台中地檢署依強制、毀損罪將廖男起訴。圖／本報資料照

國道 高速公路

延伸閱讀

大貨車載原木遇故障煞不住？撞彎電線桿乘客卡住腳骨折

影／運安會還原貨車滑落現場 太魯閣號出隧道僅7秒就撞上

那拉高速公路 全線通車

市民、建國高架實施科技執法　針對四大違規項目自動偵測取締

相關新聞

金山、瑞芳警分局長交接 市警局長期勉守護新北家園

新北市金山、瑞芳警分局新、卸任分局長都在今天交接，市警局長黃宗仁在布達典禮中，要求分局長秉持「基層優先，人民最大；治安不...

影／基隆海大防波堤外釣客落海 被救起時已死亡

住在台北的林姓男子今晚到台灣海洋大學小艇碼頭釣魚時，不慎落海。消防人員趕赴現場救援時，發現他漂浮海面，臉部朝下，救起時已...

掌高雄幅員最大警分局 許健基：用最短時間熟悉地方

高雄市17個警分局中，六龜警分局所轄幅員最大，今天走馬上任的六龜分局長許健基說，他會用最短時間熟悉地方，接地氣做好人民保...

男子跳下嘉南大圳 台南消防員3度動員搜救仍未尋獲

台南市38歲蔡姓男子疑因與家人爭吵情緒低落，下午4點多跳下六甲區珊瑚路旁的嘉南大圳；台南市消防局動員近10個分隊人員搜尋...

基市警察局長交接 劉耀欽今上任

基隆市新任警察局長劉耀欽今天上任，由曾任基隆市警察局長的警政署警政委員詹永茂監交。基隆市長林右昌出席交接典禮時，期勉劉耀...

澎湖縣警察局長換人 陳宗能宣誓就職

澎湖縣警局首長今天起異動，在內政部警政署警政委員張春波監交下，新任局長陳宗能從劉鴻烈手中接下印信，並與同仁分享「專業要強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。