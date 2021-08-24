別幫愛車「戴口罩」 注意恐吃4800元罰單

全國警戒降至二級，民眾出門仍須戴口罩，台北市警察局交通大隊近期卻發現，部分駕駛除了自己戴口罩，「也幫愛車戴口罩」，導致車牌無法辨識，交大表示，變造、毀損車牌為執法重點，試圖掩飾或隱蔽車輛身分者，將處2400至4800元罰鍰。

試圖掩飾或隱蔽車輛身分者，將處2400至4800元罰鍰。圖／北市交通大隊提供

交大表示，車牌是車輛合法行駛在道路的身分證，依法應正確懸掛，並保持其清晰可辨，不得以其他物品遮蔽、塗抹、汙損等，試圖掩飾或隱蔽車輛真實身分，藉此規避交通違規甚至伺機從事不法行為。

交大表示，依照道路交通管理處罰條例第13條規定，「車輛行駛中，損毀或變造牌照、塗抹汙損牌照，或以安裝其它器具之方式，使不能辨識其牌號」，可處2400元以上、4800元以下罰鍰。