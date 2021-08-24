影／輪椅翁無力上坡 警幫推輪椅護送回家
72歲廖姓老翁獨自坐輪椅要回家，在台中市沙鹿區一處上坡處，烈日下無力爬坡，警方接到報案，員警到場協助，幫推輪椅護送他回家。
住沙鹿區廖姓老翁日前因交通事致腿部受傷後不良於行，無法行走，只能坐輪椅代步，由於家中無人可接送，本月21日上午他外出到沙鹿區街上，上午11點要回家，坐在輪椅上的他已滑到離家約50公尺處，遇到約30度斜坡路段，他無力推動而停留在路邊，當時近中午天氣炎熱，路過民眾發現，向台中市清水警分局清泉派出所報案求助。
清泉派出所警員洪碩甫獲報立即趕赴現場，當時老翁情緒激動的表示，離住家只有50公尺，但已無力推輪椅，洪姓警員得知後，一邊安撫老翁情緒，一邊協助推起輪椅，護送老翁順利到家，老翁頻頻向警方道謝。
清泉派出所長林翊歆表示，由於洪員警的熱心，讓民眾感受到温暖，他說民眾若發現如有疑似需要幫助者，請通報警方會盡其所能適時伸出援手給予民眾關懷和協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言