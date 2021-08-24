影／輪椅翁無力上坡 警幫推輪椅護送回家

72歲廖姓老翁獨自坐輪椅要回家，在台中市沙鹿區一處上坡處，烈日下無力爬坡，警方接到報案，員警到場協助，幫推輪椅護送他回家。

住沙鹿區廖姓老翁日前因交通事致腿部受傷後不良於行，無法行走，只能坐輪椅代步，由於家中無人可接送，本月21日上午他外出到沙鹿區街上，上午11點要回家，坐在輪椅上的他已滑到離家約50公尺處，遇到約30度斜坡路段，他無力推動而停留在路邊，當時近中午天氣炎熱，路過民眾發現，向台中市清水警分局清泉派出所報案求助。

清泉派出所警員洪碩甫獲報立即趕赴現場，當時老翁情緒激動的表示，離住家只有50公尺，但已無力推輪椅，洪姓警員得知後，一邊安撫老翁情緒，一邊協助推起輪椅，護送老翁順利到家，老翁頻頻向警方道謝。