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男至區公所辦急難救助 亮出開山刀恐嚇遭逮

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

楊姓男子昨天上午獨自前往台北市北投區公所辦理急難救助，不料涉嫌從掏出一把開山刀大聲咆嘯、恐嚇辦理救助，嚇得公所人員報警，警方到場後，先安撫楊男情緒並趁不注意拿下刀械逮捕究辦。

警方今指出，楊男23日上午10時許，在隨身背包暗藏開山刀，前往北投區公所5樓社福中心辦理急難救助，至櫃台後，隨即在承辦人面前亮出開山刀，承辦人心生畏懼報案。

警方獲報到場，安撫楊男情緒外，有拿走開山刀、包包等物品，依照恐嚇罪嫌逮捕楊男。楊男供稱，一心急著要申請急難救助，又深怕遭拒，才會有拿刀舉動，沒有其他意思。

警方指出，全案偵訊後依恐嚇危安罪嫌移送士林地方檢察署偵辦，並呼籲民眾，若發生意外事故造成生活經濟困難，應循正常程序申請社會救助，意氣用事不但無法解決問題，還可能觸犯刑責而不知，導致身陷囹圄，不可不慎。

楊男涉嫌在區公所亮刀恐嚇。記者蕭雅娟/翻攝
楊男涉嫌在區公所亮刀恐嚇。記者蕭雅娟/翻攝

恐嚇 北投

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