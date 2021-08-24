男至區公所辦急難救助 亮出開山刀恐嚇遭逮

楊姓男子昨天上午獨自前往台北市北投區公所辦理急難救助，不料涉嫌從掏出一把開山刀大聲咆嘯、恐嚇辦理救助，嚇得公所人員報警，警方到場後，先安撫楊男情緒並趁不注意拿下刀械逮捕究辦。

警方今指出，楊男23日上午10時許，在隨身背包暗藏開山刀，前往北投區公所5樓社福中心辦理急難救助，至櫃台後，隨即在承辦人面前亮出開山刀，承辦人心生畏懼報案。

警方獲報到場，安撫楊男情緒外，有拿走開山刀、包包等物品，依照恐嚇罪嫌逮捕楊男。楊男供稱，一心急著要申請急難救助，又深怕遭拒，才會有拿刀舉動，沒有其他意思。