聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／一早開車出門 路口自撞分隔島翻覆四輪朝天
基隆市陳姓男子今早開車沿南榮路由八堵往市區方向行駛，在通過南新街口時，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天。消防人員到場時，陳男意識清楚，救他脫困後送醫救治。警方初步排除陳男酒後駕車肇事，事故原因待進一步調查。
基隆市「119」救災救護指揮中心今早6點55分接獲報案，南榮路、南新街口有輛休旅車自撞翻覆，車內1名男子受困。消防人員到場後，打開駕駛座車門，協助50多歲陳男下車，讓他躺在擔架並固定後，送往基隆長庚醫院急救脫險。
據了解，陳男今早獨自駕車從八堵開往市中心，行經南榮路、南新街口時，疑恍神偏離車道，撞上南榮路中央分隔島後整輛車翻覆，車頂貼著路面，車底朝天。路過民眾看到後，打電話報案請求救援。
陳男自稱身體不適，一時沒法注意路況，才會撞上分隔島。警方初步排除他酒後開車上路，也未在車上發現違禁物品，將待他傷勢穩定後進一步釐清車禍發生原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言