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影／一早開車出門 路口自撞分隔島翻覆四輪朝天

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子今早開車沿南榮路由八堵往市區方向行駛，在通過南新街口時，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天。消防人員到場時，陳男意識清楚，救他脫困後送醫救治。警方初步排除陳男酒後駕車肇事，事故原因待進一步調查。

陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆
陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆

基隆市「119」救災救護指揮中心今早6點55分接獲報案，南榮路、南新街口有輛休旅車自撞翻覆，車內1名男子受困。消防人員到場後，打開駕駛座車門，協助50多歲陳男下車，讓他躺在擔架並固定後，送往基隆長庚醫院急救脫險。

據了解，陳男今早獨自駕車從八堵開往市中心，行經南榮路、南新街口時，疑恍神偏離車道，撞上南榮路中央分隔島後整輛車翻覆，車頂貼著路面，車底朝天。路過民眾看到後，打電話報案請求救援。

陳男自稱身體不適，一時沒法注意路況，才會撞上分隔島。警方初步排除他酒後開車上路，也未在車上發現違禁物品，將待他傷勢穩定後進一步釐清車禍發生原因。

陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆
陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆
陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆
陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆
陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆
陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆
陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆
陳男今早開車在南榮路、南新街口，撞擊南榮路中央分隔島後翻覆，四輪朝天，消防人員送醫脫險。記者邱瑞杰／翻覆

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