小鐵片頭噴不見嚇到人 用磁鐵吸啊吸手臂內找到

彰化市謝義德外科診所日前收治一名左手受傷的男子，男子說在工廠切割精密零件後，突發現少了一個比米粒還小的鐵片頭，後來醫師謝義德是用磁鐵在近手腕處吸到小鐵片頭，但怕傷到靜脈，而不用手術刀，直接用大針頭把它挖出，讓男子鬆了口氣。

近來流行打完疫苗就把湯匙吸在手臂像磁鐵，不過日前有一名31歲男子則是操作機具時，精密零件小小鐵片頭突噴不見，男子覺得手有點疼痛，但在手臂也看不到傷口，只好向外科醫術高明的謝義德求診。

謝義德說，他見男子手看不到外傷，但男子懷疑極細的鐵片可能已卡進手臂，謝義德和男子即試著用磁鐵找鐵片，發現左前臂靠近手腕處磁鐵竟然吸住不會往下掉，印證小鐵片位置。

謝義德說，由於比四分之一顆米粒還小的鐵片頭位置在真皮下、靜脈上方，如果用手術刀，一定會傷到靜脈，所以他決定用大針頭斜切，慢慢挖出小鐵片頭，才幫男子解除手臂之患。

眼鏡看不到的小小鐵片頭用磁鐵吸到再挖出已經是考驗外科醫師技術，謝義德說，行醫多年處理過各式各樣異物卡進身體的案子，這算小case。

最驚奇的是多年前謝義德還在醫院服務時，一名幼兒被家人送到醫院時全身皮膚都澎脹起來，呼吸也很急促，原來是阿嬤縫衣服將針插在衣服上，針竟不見了，原來小孫子靠近時不小心讓針插進胸口肺泡，針已看不見。