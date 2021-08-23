年輕男台中商辦搭電梯上上下下 2小時後14樓墜落身亡

台中市劉姓男子今天中午被人發現，倒臥在西區台灣大道一棟商辦大樓的一樓廣場，救護車到場時，劉已明顯死亡，警方調查，發現劉在今天上午10時許，已進入到該棟商辦大樓，而且搭乘電梯「上上下下」，事隔約2個小時，劉在從14樓墜落，墜落處有抹擦痕，現場無外力破壞打鬥痕跡，全案明天將報請檢察官相驗，釐清死因。

據查，劉姓男子（21歲）家住南屯區，今天中午12時許，被人發現倒臥在西區台灣大道311巷商辦大樓的一樓廣場，劉已明顯死亡。

第一警分局到場調查，發現劉以不明的方式，在今天上午10時許時，進入該棟商辦大樓，但劉非在該處工作的員工，劉曾數度搭乘電梯往上、往下，事隔2個小時後，疑似從該大樓14樓的露台墜落在一樓的案發地點，經警方鑑識人員採證，有在該處發現抹擦痕，現場無外力破壞、打鬥痕跡。

劉的父母被警方通知認屍時，十分哀痛，並稱沒有聽聞兒子有財物、感情困擾，家裡也沒有留有遺書，甚至今天兒子出門前，也無異狀，不知為何兒子為何尋短，警方明天將報請檢察官相驗，釐清劉的死因。