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桃園老婦去兒孫家迷路 徒步3小時體力不支倒地

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮區今天上午一史姓女子（68歲），徒步前往離家步行30分鐘的女兒家，因有輕度失智症導致迷路，最終跌坐在路旁，巡邏員警經過發現，將史女帶回派出所，連絡史婦女兒後平安回家。

住在平鎮區莊隆路的史女，今天上午突然思念兒孫，趁著好天氣，決定徒步前往位於中壢後火車站步行約30分鐘的的女兒家，然而附近街道巷弄相當類似，加上史女患有輕度失智症，導致在附近一直繞圈找不到路，折騰了約3小時，最後體力不支跌坐路旁。

平鎮警分局平鎮派出所員警蕭智襄及賴巧昀剛好巡邏經過，發現史女滿臉茫然的呆坐在地上，趕緊上前關心，發現史女說起話來有氣無力且無法好好表達，加上疑似在路上被太陽曬太久而輕微中暑，員警立即讓史女補充水分，並打電話請轄區同仁駕駛巡邏車將史婦送回派出所休息。

平鎮派出所副所長丁彥方指出，因無法問出史女住處，員警最後利用M-POLICE人臉辨識系統查找史女身分，並成功聯繫上史女的女兒。史女的女兒接到電話後趕到派出所，頻頻感謝員警們的幫忙，並表示幸好母親沒有因此受傷，之後也會多加陪伴。

平鎮警分局平鎮派出所員警打電話，請轄區同仁駕駛巡邏車將史婦送回派出所休息。記者翁唯真／翻攝
平鎮警分局平鎮派出所員警打電話，請轄區同仁駕駛巡邏車將史婦送回派出所休息。記者翁唯真／翻攝

失智症 桃園

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