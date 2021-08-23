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東勢林管處與空勤陸空協力 強化森林火災搶救技能
為強化森林火災搶救實務技能，東勢林區管理處今天和內政部空勤總隊在中市石岡區亞拓飛行場聯合辦理搶救森林火災水袋吊掛訓練，雙方單位派員交流，實地操練，培養合作默契，提升救火效能。
今年上半年天氣乾旱異常，各地陸續發生森林火災，東勢林管處從今年乾燥季節結束後，持續與內政部空勤總隊執行常訓，截至今天已完成3場水袋吊掛訓練，提升雙方單位救災默契，為救災工作進行準備。
今天上午由東勢林區管理處派出6位森林護管員共同執行勤務訓練，團隊成員克服直升機螺旋槳產生的高分貝噪音及氣旋造成之飛沙走石，依循空勤教官手勢從機腹接近機身，6位護管員微蹲身體，合作將重達220公斤的水袋奮力拖出，還要注意拖出時不能摩擦機身，每分每秒都要注意安全，全神貫注將水袋正確吊掛至機身上，以利直升機順利起飛取水。
東勢林管處表示，台灣山勢陡峭且多數位處偏遠，若發生森林火災需仰賴直升機吊掛水袋進行空中滅火，而吊掛水袋作業看似容易，實則相當重要且有許多技巧需學習，藉由雙方單位合作訓練，可讓森林護管員熟稔直升機共勤技巧及安全守則，以利災害發生時能快速安全完成任務，也感謝空勤總隊合作辦理相關訓練，藉由跨機關訓練培養默契，才能於救災時發揮最大能量。
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