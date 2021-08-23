快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東勢林管處與空勤陸空協力 強化森林火災搶救技能

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

為強化森林火災搶救實務技能，東勢林區管理處今天和內政部空勤總隊在中市石岡區亞拓飛行場聯合辦理搶救森林火災水袋吊掛訓練，雙方單位派員交流，實地操練，培養合作默契，提升救火效能。

今年上半年天氣乾旱異常，各地陸續發生森林火災，東勢林管處從今年乾燥季節結束後，持續與內政部空勤總隊執行常訓，截至今天已完成3場水袋吊掛訓練，提升雙方單位救災默契，為救災工作進行準備。

今天上午由東勢林區管理處派出6位森林護管員共同執行勤務訓練，團隊成員克服直升機螺旋槳產生的高分貝噪音及氣旋造成之飛沙走石，依循空勤教官手勢從機腹接近機身，6位護管員微蹲身體，合作將重達220公斤的水袋奮力拖出，還要注意拖出時不能摩擦機身，每分每秒都要注意安全，全神貫注將水袋正確吊掛至機身上，以利直升機順利起飛取水。

東勢林管處表示，台灣山勢陡峭且多數位處偏遠，若發生森林火災需仰賴直升機吊掛水袋進行空中滅火，而吊掛水袋作業看似容易，實則相當重要且有許多技巧需學習，藉由雙方單位合作訓練，可讓森林護管員熟稔直升機共勤技巧及安全守則，以利災害發生時能快速安全完成任務，也感謝空勤總隊合作辦理相關訓練，藉由跨機關訓練培養默契，才能於救災時發揮最大能量。

東勢林管處的森林護管員協助吊掛水袋訓練。圖／東勢林管處提供
東勢林管處的森林護管員協助吊掛水袋訓練。圖／東勢林管處提供
東勢林管處的森林護管員協助吊掛水袋訓練。圖／東勢林管處提供
東勢林管處的森林護管員協助吊掛水袋訓練。圖／東勢林管處提供
訓練人員取出220公斤重水袋，準備吊掛。圖／東勢林管處提供
訓練人員取出220公斤重水袋，準備吊掛。圖／東勢林管處提供

直升機 火災 空勤總隊

延伸閱讀

海地地震傷亡慘重 黑道也停戰助救災

桃源三里400人受困兩周 直升機運600公斤物資上山

高雄桃源斷橋 第6批600公斤物資空勤黑鷹運補

明霸克露斷橋13日／第六批空運飛抵 居民背患者後送

相關新聞

影／台南嬤帶孫收驚離奇車內亡 前後3次進出均無異狀

台南市麻豆區昨晚嬤孫兩人悶死車內，警方調閱現場附近監視器，發現64歲黃姓阿嬤帶著4歲林姓外孫找謝姓男子收驚，前後3次進出...

太好騙？高雄男2度遭投資詐騙迷惑要匯款 幸行員機警

高雄一名林姓男子，先前才在網路上險遭投資詐騙，一度要匯款8萬4千元，經銀行員與警方勸阻，才打消念頭；日前又再度遭高獲利投...

夜店風洗衣店出租DJ辦直播！20多人圍觀群聚 警方急勸阻

台北市士林區知名的夜店風自助洗衣店，昨天租借場地給3名DJ開直播，警方晚間9時許巡邏發現，洗衣店舉辦活動，立即上前勸導防...

【記者之眼】角頭妻躲酒測 警說「無酒味」設防火牆？

中部角頭「要命小方」的林姓妻子昨晚駕駛賓士車，在北屯區連撞路邊停放3輛車後翻車，林女送醫後，在兒子的掩護下，推著輪椅離開...

台南嬤孫雙屍檢相驗 認定熱衰竭休克致死

台南市64歲黃姓阿嬤及4歲孫子昨天開車到麻豆區紀安國小旁找人收驚，中午結束後回到路旁車上，晚間被人發現陳屍轎車內，死因引...

竊嫌食髓知味 偷12台冷氣機再偷鋼條難逃法網

黃姓男子涉嫌偷取台南市安南區府安路上待修12台冷氣機後，昨晚10點多還開著未懸掛車牌廂型車在九份子重劃區徘徊，進入建築工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。