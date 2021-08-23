太好騙？高雄男2度遭投資詐騙迷惑要匯款 幸行員機警

高雄一名林姓男子，先前才在網路上險遭投資詐騙，一度要匯款8萬4千元，經銀行員與警方勸阻，才打消念頭；日前又再度遭高獲利投資迷惑，且這次金額更大，打算匯款28萬元，所幸，銀行員察覺是同一人，機警通報警方，又一次順利阻詐。

林男日前在網路上認識一名林姓網友，自稱是經理，誆稱在投資平台操作，一次以1000元美金進場，一日便可獲利600美元，還說，投入越多的現金，可獲取更多現金紅利。

林男聽聞，不疑有他，便於20日依照指示領取29萬元前往銀行匯款；臨櫃匯款時，銀行人員察覺有異，發現他先前也因相信投資詐騙，差點將8萬4千元匯款至陌生帳號，因此，報警前往關切。

起初，張男深信不疑，執意匯款投資發財，經警方與銀行人員輪番勸說之下，才打消匯款念頭，由於他是第二次險遭詐騙匯款，警方也特別解釋並叮嚀，「高獲利」或網路交友須多過濾也要更加謹慎，不要貿然匯款，以免受騙上當。