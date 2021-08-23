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夜店風洗衣店出租DJ辦直播！20多人圍觀群聚 警方急勸阻

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區知名的夜店風自助洗衣店，昨天租借場地給3名DJ開直播，警方晚間9時許巡邏發現，洗衣店舉辦活動，立即上前勸導防疫期間勿群聚，圍觀的20多人才漸漸離去。警方指出，全案是否涉及妨害安寧，將持續查訪周遭住戶，若認為太吵，將依社會秩序維護法裁罰。

位於延平北路五段的自助洗衣店，裝潢打造夜店風，播放著動感音樂，又有炫彩雷射光線、噴乾冰營造超嗨情境，吸引民眾上門放鬆洗衣。昨天晚上業者租借場地給3名DJ直播，輪番上陣直播動感音樂，也吸引2、30人駐足。

警方指出，昨晚發現自助洗衣店有群聚狀況，且音樂超大聲，恐涉妨害安寧，立即勸導勿群聚，主辦方也配合改善，收拾物品活動在晚上約10點15分結束。

今洗衣店老闆指出，這不是常態性的活動，DJ經常換地點直播，此次是租借使用，均有做好防疫實聯制，也有控管進入洗衣店的人數，外頭圍觀者則要求佩戴口罩等。

警方指出，將查訪周邊住戶，清查是否有妨害安寧情事，若認定此事，將依照社會秩序維護法裁罰。至於，洗衣店疑似租借他人舉辦直播活動造成群聚行為，是否違規群聚或疑似營業項目不符等，全案將移請主管單位衛生局及產業發展局，認定裁罰。

警方呼籲，日前仍在防疫期間，民眾應避免大規模群聚，若民眾發現有違法情事可通報，警方查證後必定嚴正執法、毋枉毋縱。

台北市士林區知名的夜店風自助洗衣店，昨天租借場地給3名DJ開直播，現場圍觀的20多人。圖／取自臉書我是社子人
台北市士林區知名的夜店風自助洗衣店，昨天租借場地給3名DJ開直播，現場圍觀的20多人。圖／取自臉書我是社子人

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