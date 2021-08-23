【記者之眼】角頭妻躲酒測 警說「無酒味」設防火牆？

中部角頭「要命小方」的林姓妻子昨晚駕駛賓士車，在北屯區連撞路邊停放3輛車後翻車，林女送醫後，在兒子的掩護下，推著輪椅離開醫院，逃避抽血酒測，是否造成漏洞？外界議論，不過第一時間，第五警分局澄清，林女「無酒容、酒味」，所以無請示檢察官強制抽血，恐怕已為林女就醫落跑案，設下停損止血的防火牆，相關流程有無強化必要，值得深究。

林姓女子昨晚開車在北屯區連撞路邊3輛轎車後翻車，現場巨大聲響引發民眾圍觀，林女在救護車到場時已脫困，兒子也趕到現場，案發地點距離第五警分局四平所僅有2個路口，警員短時間到場，並非難事。

警方澄清，林女在警員到場時，直說頭昏，不願酒測，接著就搭上救護車送往醫院，且警員尾隨救護車到醫院時，林女「無酒容、酒味」，所以無請示檢察官強制抽血，加上全案僅有財損，警員委託醫院抽血後，無規定需在場戒護，離院執行其他勤務，但3小時後返院，林女已下落不明。

不過，現場目擊者卻說，當時聞到林女渾身酒氣，脫困時瘋言瘋語，與兒子在現場爭執，顯然與分局澄清說法南轅北轍，究竟案發的第一時間，警方是否已在現場，當時林女是否有酒容、酒味，仍待市警局一一查明，並檢討過程行政疏漏。

事實上，隨法律素養的提高，越來越多的犯罪者心存僥倖，甚至知道「鑽法律漏洞」，第一線執法人員，更應該提高警覺，避免被知法玩法耍了。

第一時間已拒絕警方酒測的嫌疑人，在警員到達醫院後，二度拒絕配合酒測，但卻同意警方委託醫院抽血檢驗酒精濃度，當時警員就應該意識到，嫌疑人拒絕配合的可能性，需研議其他作法，因為「連吹氣都不願意的人，怎會同意抽血？」