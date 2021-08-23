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影／台南嬤帶孫收驚離奇車內亡 前後3次進出均無異狀

聯合報 / 記者周宗禎謝進盛／台南即時報導

台南市麻豆區昨晚嬤孫兩人悶死車內，警方調閱現場附近監視器，發現64歲黃姓阿嬤帶著4歲林姓外孫找謝姓男子收驚，前後3次進出，最後一次回車上後就沒再出來。檢方下午會同法醫相驗屍體，初步結果嬤孫兩人都是熱衰竭死亡。

黃姓阿嬤昨天上午帶著外孫從七股住處開車到麻豆紀安國小附近173線路旁謝姓男子住處收驚；警方調閱路口監視器發現，婦人上午8點46分停車後，帶著外孫越過馬路，第一次進入收驚的謝姓男子住處，待了快3小時後，11點37分兩人離開回車上，隔了4分鐘又帶著孫子進到收驚處，這次待了約40分鐘，到中午12點23分第二次回車上，過了16分鐘又在中午12點38分三度進入收驚處，但只待一分鐘後即返回車上。

監視畫面顯示，嬤孫二人回到車內就再也沒有出來，直到晚上6點52分謝男才發現停在馬路對面的轎車都沒離開，上前查看才趕緊報案。

謝供稱嬤孫來收驚後，嬤孫又進屋第二次閒聊，黃婦第三次進屋他已去午睡，並未碰到面，也沒看出什麼異常。

警方調查，小轎車的鑰匙插在電門但未發動引擎，發現時已經沒有電力；黃婦有心臟、高血壓、糖尿病等慢性病，有可能在進入車內關上車門後，身體不適來不及反應，疑似4歲外孫也沒辦法打開車門或對外求援，因車內愈來愈高溫，而活活悶死。

嬤帶孫收驚兩人離奇車內身亡，謝姓收驚男子稱兩人收驚前無異狀。記者周宗禎／翻攝
嬤帶孫收驚兩人離奇車內身亡，謝姓收驚男子稱兩人收驚前無異狀。記者周宗禎／翻攝

監視器 阿嬤 熱衰竭

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