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竊嫌食髓知味 偷12台冷氣機再偷鋼條難逃法網

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

黃姓男子涉嫌偷取台南市安南區府安路上待修12台冷氣機後，昨晚10點多還開著未懸掛車牌廂型車在九份子重劃區徘徊，進入建築工地偷26支鷹架鋼鐵條，疑巡邏員警發現上攔查。黃警詢後坦承冷氣機和鷹架鋼鐵條都是他偷的，所竊取冷氣機都變賣，全案依竊盜罪嫌法辦。

「警察先生，我準備修理的冷氣機被偷了。」台南市警三分局海南派出所員警，8月7日受理鄭姓民眾報案稱，他放置於府安路上待修理泠氣機遭竊，損失12台。

警方在受理後調閱監視器，發現嫌犯在犯案時，駕駛未懸掛車牌廂形車犯案躲避追緝，警方連日分析過濾比對，掌握涉案車輛負觀和特徵持續追查。

昨晚上10點多，海南派出所接獲民眾報案，可輛廂型車未掛車牌在九份子重劃區徘徊，形跡可疑，所長詹得芳派人前往查看，發現和泠氣機竊案，竊嫌犯案車輛特徵相符，詹所長馬上和員警到現場尾隨埋伏。

警方看到黃男（45歲）在樂活二街路段下車，進入建築工地內竊取鷹架骨鋼鐵條，在黃搬鐵條到車上時，上前表明身分，將黃逮捕，詢問後移送南檢偵辦。

黃姓男子涉嫌偷取建築工地偷鷹架鋼鐵條，經警方逮捕。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子涉嫌偷取建築工地偷鷹架鋼鐵條，經警方逮捕。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子涉嫌偷取建築工地偷26支鷹架鋼鐵條，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
黃姓男子涉嫌偷取建築工地偷26支鷹架鋼鐵條，警詢後依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

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