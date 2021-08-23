竊嫌食髓知味 偷12台冷氣機再偷鋼條難逃法網
黃姓男子涉嫌偷取台南市安南區府安路上待修12台冷氣機後，昨晚10點多還開著未懸掛車牌廂型車在九份子重劃區徘徊，進入建築工地偷26支鷹架鋼鐵條，疑巡邏員警發現上攔查。黃警詢後坦承冷氣機和鷹架鋼鐵條都是他偷的，所竊取冷氣機都變賣，全案依竊盜罪嫌法辦。
「警察先生，我準備修理的冷氣機被偷了。」台南市警三分局海南派出所員警，8月7日受理鄭姓民眾報案稱，他放置於府安路上待修理泠氣機遭竊，損失12台。
警方在受理後調閱監視器，發現嫌犯在犯案時，駕駛未懸掛車牌廂形車犯案躲避追緝，警方連日分析過濾比對，掌握涉案車輛負觀和特徵持續追查。
昨晚上10點多，海南派出所接獲民眾報案，可輛廂型車未掛車牌在九份子重劃區徘徊，形跡可疑，所長詹得芳派人前往查看，發現和泠氣機竊案，竊嫌犯案車輛特徵相符，詹所長馬上和員警到現場尾隨埋伏。
警方看到黃男（45歲）在樂活二街路段下車，進入建築工地內竊取鷹架骨鋼鐵條，在黃搬鐵條到車上時，上前表明身分，將黃逮捕，詢問後移送南檢偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言